Hohe Spritpreise: Mehrheit der Schweizer will die Steuern auf Benzin senken

Spritpreise schiessen seit dem Ukraine-Krieg in die Höhe. Vielerorts kostet ein Liter Benzin mehr als zwei Franken. «Dauert der Krieg an, steigen die Preise in den nächsten Wochen wohl nochmals um fünf bis zehn Rappen», sagt Bernhard Maurer von der Oel-Pool AG, die die Ketten Ruedi-Rüssel, Miniprix und BP betreibt.