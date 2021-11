Umfrage – Mehrheit fordert zusätzliche Massnahmen an Schulen

1 / 8 Insbesondere Schulen kämpfen seit Tagen mit unzähligen Ansteckungen. 20min/Michael Scherrer 60 Prozent halten zusätzliche Massnahmen laut einer 20-Minuten-/Tamedia-Nachbefragung für nötig oder eher nötig. Die meisten der Befragten befürworten regelmässiges Testen an Schulen (76 Prozent). 20min/Taddeo Cerletti An zweiter Stelle folgt eine Maskenpflicht ab der vierten Klasse (66 Prozent). 20min/Marco Zangger

Das Coronavirus zirkuliert bei den Zehn- bis 19-Jährigen am stärksten. Deren Inzidenz sei im Vergleich zu den älteren Altersgruppen fast doppelt so hoch, sagte Patrick Mathys, Krisenmanager beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) an einer Medienkonferenz am Montag. Insbesondere Schulen kämpfen seit Tagen mit unzähligen Ansteckungen. Zusätzliche Massnahmen an Schulen stossen auf breite Unterstützung, wie eine 20-Minuten-/Tamedia-Nachbefragung zeigt. 60 Prozent halten solche für nötig oder eher nötig.

Die meisten der Befragten, die sich für Massnahmen an Schulen aussprechen, befürworten regelmässiges Testen an Schulen (76 Prozent). An zweiter Stelle folgt eine Maskenpflicht ab der vierten Klasse (66 Prozent). Mit 58 Prozent unterstützt auch eine Mehrheit ein Impfobligatorium für Lehrpersonen. 54 Prozent halten CO2-Messungen und Luftfilter in den Schulen für nötig.

«Situation läuft aus dem Ruder»

Verschiedene Elterngruppen drängen die Kantone bereits seit Wochen, Massnahmen zum Schutz der Kinder umzusetzen. Am Freitag forderte auch die SP Kanton Zürich Silvia Steiner (FDP), Zürcher Bildungsdirektorin und Präsidentin der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK), in einem offenen Brief zum Handeln auf. Die Partei wirft Steiner vor, untätig zu bleiben, obwohl die Fallzahlen explodierten und Impfdurchbrüche zunähmen. Bei Eltern ist der Unmut gross:

«In den Schulen läuft die Situation seit bald zwei Monaten aus dem Ruder», sagt Edith Leibundgut von der Gruppe «Kinder schützen – jetzt!». Schülerinnen und Schüler hätten ein riesiges Beziehungsgeflecht, in dem das Virus innert Kürze verbreitet werden könne. «Zusammen mit dem Sport- und Musikverein, Freunden und Familie und wiederum deren Kontakten können sich locker 100 Leute anstecken.» Die Familien stünden von allen Seiten massiv unter Druck. «Sie werden vom Virus geknechtet und von Behörden, die sie verpflichten, ihre Kinder in die Schule zu schicken.»

«Pooltests zweimal pro Woche»

Zum Schutz der Kinder und deren Umfeld fordert die Gruppe regelmässige Pooltests. «Ab Kindergarten sollten mindestens zweimal pro Woche Pooltests durchgeführt werden», sagt Leibundgut. Ab der fünften Klasse brauche es eine generelle Maskenpflicht. «Sobald eine Infektion auftaucht, sollte die Maskenpflicht auf sämtliche Klassen eines betroffenen Schulhauses ausgeweitet werden.»

Ein Impfobligatorium für Lehrpersonen fordere sie nicht explizit, sagt Leibundgut. «Stattdessen müssten sich ungeimpfte Lehrpersonen täglich testen und im Unterricht FFP2-Masken tragen.» Mit den Massnahmen würde die Gesundheit und Psyche von Kindern und deren Familien geschützt. «Bleiben die Kantone weiterhin tatenlos, droht eine Seuche und Überlastung der Spitäler.»

«Fordern das schon lange»

Der Lehrerverband schliesst sich den Forderungen teilweise an. «Der LCH fordert schon lange das flächendeckende Testen in den Schulen», sagt Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH). Dies bedinge aber auch eine möglichst hohe Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die an diesen Tests teilnähmen. Auch noch immer als sinnvoll erachte der LCH CO2-Messgeräte sowie Luftfilter.

Laut Rösler muss das Verschärfen der Massnahmen auch in der Schule immer auch im Zusammenhang mit den Fallzahlen stehen. «Ausserdem ist es das Fachpersonal, das über weitere Massnahmen entscheidet.»

Die EDK macht darauf aufmerksam, dass die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts das gemeinsame Ziel der Kantone sei. Zahlreiche Kantone hätten in den letzten Tagen die Massnahmen bereits verstärkt oder prüften aktuell verstärkte Massnahmen. Dies betreffe insbesondere die Maskenpflicht.

Ob der Bund zusätzliche Massnahmen in Schulen ins Auge fasst, zeigt sich am Dienstag. Aufgrund der Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie trifft sich der Bundesrat am Nachmittag zu einer ausserordentlichen Sitzung, um eine Lagebeurteilung vorzunehmen.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143