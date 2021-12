Wiedereinführung von Gratistests – Nationalrat will, dass Tests wieder kostenlos sind

Die Grünen forderten als Erstes, dass Tests wieder gratis seien, so Sibel Arslan, Grüne Nationalrätin. Die Grüne Fraktion nimmt den Antrag einstimmig an.

Im Nationalrat steht am Donnerstag die Wiedereinführung der Gratistest zur Debatte. Der Bundesrat hatte die Tests im Oktober für kostenpflichtig erklärt. Auch, um so die Impfquote zu erhöhen. Denn das Impfen ist gratis, Testen kostet – sofern es der Erlangung eines Zertifikats dient.

Doch nun zeichnet sich im Parlament eine Mehrheit für die Wiedereinführung von Gratistests ab. Denn nicht nur die SVP und die SP befürworten sie, sondern auch die Mitte, wie sie diese Woche per Communiqué verlauten liess. «Grossmehrheitlich werden wir dem Antrag zustimmen.», sagt Mitte-Fraktionspräsident Philipp Bregy. Der Antrag, der heute Donnerstag im Nationalrat diskutiert wird, kommt von der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK).

Auch die Grünen seien einstimmig dafür, erklärt Sibel Arslan, Grüne-Nationalrätin. Die Grünen seien die Ersten gewesen, die Gratistests verlangt hätten, so Arslan. «Dies aus gesundheitlichen und sozialpolitischen Gründen.»

FDP und GLP dagegen

Die FDP lehnt den Antrag ab. Beat Walti, Präsident der FDP-Fraktion, erwartet «eine praktisch geschlossene Fraktion in dieser Frage». Kritikpunkt seien vor allem die hohen Kosten, heisst es im Communiqué. Auch die GLP-Fraktion sei mehrheitlich dagegen, so GLP-Nationalrat Jörg Mäder. «Wer sich aus subjektiven Gründen nicht impfen lassen will, soll auch für Tests bezahlen.»