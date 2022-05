Abstimmungen vom 15. Mai: Die Mehrheit der Stimmbürger ist für das Netflix-Gesetz

Die «Lex Netflix» kommt in der aktuellen Umfrage von 20 Minuten und Tamedia auf einen Ja-Anteil von 52 Prozent.

Politologe Lucas Leemann betrachtet diese Veränderung gegenüber 49 Prozent Ja-Anteil in der letzten Umfrage zwar nicht als signifikant.

Die «Lex Netflix», die Streamingdienste zu Investitionen in der Schweiz verpflichten soll sowie zu einem gewissen Anteil europäischer Filme, kommt laut der neusten Umfrage von 20 Minuten und Tamedia auf ein Ja. Der Ja-Anteil beträgt 52 Prozent, der Nein-Anteil 45. In der letzten Umfrage betrug der Ja-Anteil 49, der Nein-Anteil 47 Prozent.

Stimmbeteiligung dürfte tief ausfallen

In der Stadt Zürich war die Beteiligung bei der brieflichen Stimmabgabe per Anfang Woche bei 12,1 Prozent. Im gleichen Zeitraum vor der letzten Abstimmung im Februar lag sie bei 19,4 Prozent. Auch in der Stadt Bern zeigt sich diese Tendenz: Der heutige Stand der brieflichen Stimmabgaben entspricht einer Beteiligung von ungefähr 13,8 Prozent – bei der letzten Abstimmung waren es 15,7 Prozent, wie Regula Tschanz von der Stadtkanzlei Bern schreibt.