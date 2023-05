Gender-Debatte : «Viele wehren sich gegen den moralischen Anspruch»

Überraschen Sie die Ergebnisse der Befragung?

Heide Wegener: Nein, in Deutschland sind die Zahlen ähnlich und die Ablehnung nimmt sogar zu. «Geschlechtergerechte» Sprache ist die Sprache einer kleinen Minderheit, die aber an einflussreichen Stellen sitzt: in Unis , Schulen, Stadtverwaltungen und vor allem in den Sendeanstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks , wo sie durch tägliche Sendungen den grössten Einfluss haben.

Hört man Feministinnen und gewissen Sprachwissenschaftlern zu, hat gendergerechte Sprache nur Vorteile. Stimmt das so?

Ein Vorwurf von linker Seite lautet, die politische Rechte skandalisiere den Genderstern. Stimmen Sie dem zu?

Weshalb wehren sich Menschen dagegen, dass ihre Sprache verändert wird? Und wehren sie sich zu Recht?

Ja. Sie wehren sich gegen die Bevormundung, gegen den moralischen Anspruch, der sich ja schon im Begriff «geschlechtergerecht» zeigt: Also ist die Sprache der Mehrheit ungerecht? Frauenfeindlich? Die Genderer bezeichnen sich selbst als progressiv, als «auf der Höhe der Zeit», also sind die anderen rückständig. Das lässt sich niemand gern sagen.

Woran scheiden sich denn die Geister?

Der Hauptstreitpunkt ist das generische Maskulinum, durch das sich die meisten Frauen keineswegs ausgeschlossen fühlen, wenn es in Kontexten gebraucht wird, wo das Geschlecht irrelevant ist. Tatsächlich ist es in der Umgangssprache, im Alltag, mündlich, unverändert im Gebrauch, selbst bei jenen, die offizielle Statements durchgegendert abgeben, aber spontan dann doch «normal» sprechen.

Was halten Sie davon, wenn Menschen, die nicht gendern, abgestraft werden, etwa an Unis?

Gar nichts, das sollte nicht erlaubt sein. Und das ist in allen Institutionen, wo Abhängigkeiten bestehen, also Unis, Schulen, Arbeitsplätzen jeder Art, ein subtiles Problem. Niemand sollte befürchten müssen, durch Nicht-Gendern etwas Falsches zu tun und sich seine Chancen zu verbauen.

Sie haben viel über und gegen sogenannte gendergerechte Sprache geschrieben. Was bezwecken Sie damit?

Ich versuche, durch einzelne Beiträge das Überflüssige, ja, Unsinnige des Genderns aufzuzeigen. Insbesondere will ich folgende Behauptungen geraderücken:



• Es handle sich um natürlichen Sprachwandel. Dazu habe ich bei der «Welt» geschrieben.



• «Wissenschaftliche» Untersuchungen zeigten, dass das generische Maskulinum nicht generisch, sondern spezifisch interpretiert werde: Die Akzeptanztests sind nicht valide, weil sie keine generischen Maskulina, sondern spezifische Nomen testen. Andere Tests zeigen, dass die Interpretation nicht von der Sprache abhängt oder dass fast keine Unterschiede bestehen.



• Durch Gendern ändere sich unser Denken, es trage zur Emanzipation der Frauen bei. Hier in Deutschland beobachten wir in Ost und West unterschiedliche Stadien der Emanzipation und unterschiedlichen Gebrauch von Sprachformen. Danach könnte man auf einen negativen Zusammenhang schliessen: Die stärker emanzipierten Ost-Frauen bezeichnen sich als Arzt und so weiter. Angela Merkel nannte sich in einem Interview im April 2023 Physiker und sagte 1991 noch: «Ich bin Minister, ich bin Realist.» Das generische Maskulinum kann als Zeichen der Gleichwertigkeit verstanden werden.