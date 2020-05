Tamedia-Umfrage

Mehrheit will Maskenpflicht in Zug, Bus und Tram

Eigenverantwortung statt Vorschriften: Die ÖV-Branche will keine Maskenpflicht. Obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung eine solche befürworten würde.

Die Schweiz sei kein Land der Verbote und Vorschriften: Mit dieser Losung erklärte Gesundheitsminister Alain Berset in den letzten Wochen jeweils die Coronapolitik des Bundesrats. Dementsprechend setzte auch der öffentliche Verkehr in seinem Schutzkonzept nur auf Empfehlungen: SBB und Postauto raten zu zwei Metern Abstand – erst wenn dieser nicht eingehalten werden kann, sollen Pendler eine Hygienemaske aufsetzen.

Pendler foutieren sich um Masken

Die bisherigen Empfehlung der ÖV-Branche findet offenbar bei den Kunden wenig Gehör. So stellte SBB-Chef Vincent Ducrot am Freitag vor den Bundeshausmedien selbst fest: «Wir merken, dass sich zu Stosszeiten nicht alle an die Regeln halten.» Er hoffe auf eine Verbesserung der Situation. Die SBB setze dazu nun auf Sensibilisierungsmassnahmen. Hier zeigt die Tamedia-Umfrage: 33 Prozent geben an, im ÖV eine Maske zu tragen. 14 Prozent überlegen es sich, künftig eine zu tragen. Und 22 Prozent tragen keine Maske.