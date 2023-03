Die 10 entäuschendsten Städte der Welt – gemäss Touristen

Hast du auch schon mal einen Städtetrip geplant und dich dabei gedanklich schon Cocktail schlürfend auf der schönsten Dachterrasse oder beim Brunchen mit den knusprigsten Croissants vorgestellt? In Realität gab es dann aber einen überteuerten Drink in einer Kneipe und langes Anstehen für ein fades Zmorge?

Was ist deine Erwartungshaltung, wenn du einen Städtetrip planst? Ich habe sehr hohe Erwartungen an die Unterkunft und die Stadt. Deshalb werde ich leider oft enttäuscht. Zwar habe ich gewisse Erwartungen, ich nehme es aber gelassen, wenn sie nicht erfüllt werden. Mein Motto: Hat man keine Erwartungen, wird man auch nicht enttäuscht. Am liebsten gehe ich in Städte, die ich bereits kenne – das minimiert das Risiko. Ich stehe eh nicht so auf Städtetrips.

Genau diese Erfahrung machen jedes Jahr Tausende von Reisenden und lassen ihrer Enttäuschung auf Tripadvisor und anderen Plattformen freien Lauf. Datenexpertinnen und -experten des britischen Unternehmens King Casino Bonus haben Zehntausende Kommentare genauer unter die Lupe genommen und ein Ranking erstellt.

1. Bangkok: Backpacker-Viertel Khao San Road

Bangkok ist pulsierend, laut, voller Leben, chaotisch – und für einige vermutlich schlichtweg zu viel. Gemäss Onlinekommentaren sind knapp 17 Prozent der Touristinnen und Touristen enttäuscht von der Hauptstadt Thailands.

Besonders das Backpacking-Viertel Khao San Road wird schlecht bewertet. Es wird als «überfüllt», «extrem touristisch» und «nur akzeptabel, wenn man sehr jung und auf der Suche nach Party ist», bezeichnet. Auch das ansonsten viel gelobte thailändische Essen der Strassenmärkte vor Ort kommt dort gar nicht gut weg.

2. Antalya: Water Planet Aqua Park

Viele Familien mit Kindern verbringen klassische Badeferien in Hotelanlagen in und rund um Antalya. Da darf ein Abstecher in die Stadt nicht fehlen. Nur: 16,5 Prozent der Reisenden sind von der türkischen Stadt am Mittelmeer nicht beeindruckt.

Die Bewertungen reichen von «trivial» bis «ohne nennenswerte Attraktionen». Besonders enttäuscht hat Reisende der Wasserpark namens Water Planet Aqua Park etwas ausserhalb der Stadt.

3. Singapur: Shoppingmeile Orchard Road

Singapur hat sich in den letzten Jahrzehnten vom Fischerdorf zu einer Weltmetropole gemausert. Besonders beliebt ist der Inselstaat bei Expats aus ganz Südostasien, die dort in der boomenden Technologie- und Finanzbranche arbeiten.

Und genau hier liegt gemäss Touristinnen und Touristen das Hauptproblem: 15,8 Prozent beschreiben die Stadt als einen Ort zum Arbeiten, aber nicht, um Spass zu haben. An atemberaubenden Attraktionen wie dem weltberühmten Marina-Sand-Bay-Hotel oder den Gardens by the Bay mangelt es laut den Bewertungen nicht – jedoch an Seele und Kultur. Besonders schlecht abgeschnitten hat die Luxus-Shoppingmeile Orchard Road.

4. München: Deutsches Museum

Das Oktoberfest in München gilt als grösstes Volksfest der Welt und zieht jedes Jahr über fünf Millionen Besuchende an. Dabei gehen laut der Auswertung 15,7 Prozent enttäuscht nach Hause. Immerhin: Das Oktoberfest ist nur die sechst-enttäuschendste Attraktion der Stadt.

Jede zehnte Person gab an, dass die Erwartungen an das Oktoberfest nicht mit der Realität übereinstimmten. Noch enttäuschter waren Touristinnen und Touristen vom Deutschen Museum – ob sie dieses wohl vor oder nach dem Oktoberfest besucht haben?

5. Rimini: Vergnügungspark Fiabilandia

In den 1980er- und 1990er-Jahren galt Rimini im Sommer als der Place to be: Breite Sandstrände an der Adriaküste voller farbenfroher Bikinis und Badehosen lockten Reisende an den beliebten italienischen Badeort.

Heute scheinen die goldenen Zeiten vorbei zu sein, zumindest gemäss den Onlinebewertungen. 14,2 Prozent der Reisenden äussern sich kritisch. Die Stadt sei «mitgenommen» und «erfülle die Erwartungen nicht». Besonders schlecht schneidet dabei der Vergnügungspark Fiabilandia ab.

Rang 6 bis 10: Auch diese Städte enttäuschen

In der zweiten Hälfte des Rankings folgen weitere fünf Städte der Top Ten fast punktgleich aufeinander. Von Touristenfallen und überfüllten Stränden in Miami, bis zu veralteten Sehenswürdigkeiten in London oder unerfüllten Erwartungen in Paris – hier waren Reisende alles andere als überzeugt.