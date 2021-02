Der Walliser holt sich die zweite Bronze-Medaille in Folge. Das erste Einzel-Parallelrennen an Weltmeisterschaften wurde überschattet von unfairen Verhältnissen.

Skandal bei Parallelrennen an Ski-WM :

Loïc Meillard gewinnt erneut Bronze Der Schweizer Loïc Meillard ist den ganzen Tag der beste Fahrer des Parallelrennens. Ihm wird aber die immer schlechter werdende Piste zum Verhängnis, am Ende gewinnt er jedoch Bronze. (Video: SRF)

Es war ein Rennen, das noch für viele Diskussionen sorgen wird. Bei der WM-Premiere des Einzel-Parallelrennens werden die Ergebnisse aufgrund einer Regelung verfälscht. Während am Morgen ein Lauf über die Achtelfinal-Qualifikation entschied, mussten am Nachmittag die Fahrerinnen und Fahrer auf einer anderen Piste in zwei Läufen um Sieg oder Niederlage kämpfen. Während im ersten Run der Maximalvorsprung aufgrund des Reglements maximal nur eine halbe Sekunde betragen konnte, wurde im zweiten Run die Zeit laufen gelassen. Und weil im Verlauf des Rennens der Unterschied zwischen dem roten und blauen Kurs immer offensichtlicher wurde, wurden die Bedingungen immer unfairer.

«Das ist das unfairste Rennen meines Lebens und das an einer Weltmeisterschaft. Ich bin sehr wütend, ich muss es aber akzeptieren», sagte eine sichtlich enervierte und geladene Federica Brignone im Ziel. Es könnte nicht sein, dass man auf Rot nur eine halbe Sekunde Vorsprung hätte herausfahren können, auf Blau aber deutlich mehr verlieren. Der oder die zuerst auf Rot gestartete Athletin oder Athlet hätte so einen unglaublichen Nachteil gehabt.

Meillard holt Bronze, Holdener scheidet aus

Dennoch sorgte ein Schweizer erneut für eine Erfolgsgeschichte. Loïc Meillard fuhr in der Qualifikation die Laufbestzeit, konnte dann aber im Finaldurchgang aufgrund der Maximalrückstand-Regelung nicht um den Sieg mitfahren. Schlussendlich reichte es dem Walliser dennoch zur zweiten Bronze-Medaille in Folge.

Auch Wendy Holdener stellte in der Qualifikation die Bestzeit auf. Dadurch war auch sie im Finaldurchgang im Nachteil. Die Schwyzerin schied im Viertelfinal gegen die Amerikanerin Paula Moltzan aus. Im ersten Lauf fuhr sie knapp eine Sekunde Vorsprung heraus, konnte dann aber nur mit ebendieser halben Sekunde Vorsprung in den Re-Run starten. Schlussendlich fehlten drei Zehntel zum Halbfinal-Einzug und es resultierte nur der siebte Schlussrang.

Italien, Österreich und Frankreich holen Gold

Die ersten Weltmeistertitel im Parallelrennen gehen an Marta Bassino, Katharina Liensberger und Mathieu Faivre. Die Italienerin fährt sowohl im Halbfinal als auch im Final zeitgleich wie ihre Konkurrentin im Re-Run. Da bei Gleichstand die Laufzeit des Re-Runs zählt, entscheidet Bassino beide Duelle für sich - glauben zuerst alle. Doch weil im Final bei gleicher Zeit beide Athletinnen Gold erhalten, darf sich die Österreicherin etwas verspätet über den Doppel-WM-Titel freuen. Tessa Worley komplettierte das Podest dank ihrem Sieg über Holdener-Bezwingerin Paula Moltzan.

Bei den Männern zeigt Faivre nach Meillard wohl die zweitstärkste Leistung. Er glänzt auch auf dem langsameren blauen Kurs mit starken Fahrten und bringt sich damit immer wieder in eine gute Ausgangslage für die Re-Runs. Im Final bezwingt er den Kroaten Filip Zubcic, der Silber holt. (erh/els)