Schüpfen BE – «Mein 5er-BMW ist in der Waschstrasse komplett ausgebrannt»

«Als die Türe zur Waschstrasse aufging, kam mir Rauch entgegen», sagt Simon Bieri (19). Eigentlich will er seinen freien Tag am 31. Dezember nutzen, um wieder mal seinen BMW 535d zu waschen. Sauber wird das Auto auch – allerdings nicht für lange. Um die Quelle des Rauchs zu finden, geht er um den Wagen herum, macht alle Türen und die Motorhaube auf, findet aber nichts. «Irgendwo hat etwas gesurrt», sagt Bieri.

Er wählt den Notruf und sagt: «Schickt schnell die Feuerwehr und die Polizei, mein Auto könnte jeden Moment zu brennen beginnen.» Geschätzte zwei bis drei Minuten später lodern die ersten Flammen hoch. Nochmals drei Minuten später ist die Polizei in Schüpfen BE vor Ort, kurz darauf die Feuerwehr. «Sie haben extrem schnell reagiert», so Bieri, der nur tatenlos zuschauen kann, wie sein geliebter BMW lichterloh brennt.

«Hätte nicht bei uns passieren müssen»

Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten den Einsatz in Schüpfen . Die Meldung sei um ca. 10.05 Uhr eingegangen, die Feuerwehr habe den Brand rasch löschen können. Es gab keine Verletzten . W ie hoch der Sachschaden ist, ist laut Polizei noch nicht abschliessend geklärt. Fest steht dagegen die Brandursache: ein Problem an einem Steuergerät im Auto.

Jetzt hilft das Grosi aus

Sein neues Auto – wahrscheinlich wieder ein BMW, oder ein Audi - will der 19-Jährige dann mit einem Feuerlöscher ausstatten. «Ich denke, ich habe recht schnell und besonnen reagiert, Polizei und Feuerwehr waren sehr schnell da - und trotzdem ist alles ausgebrannt», so Bieri. «Ich will nicht, dass noch einmal mein halbes Leben in Rauch aufgeht.»