In der ersten Folge unserer neuen Strassenumfrage #fitcheck besucht Video-Praktikant Ben die Bahnhofstrasse in Zürich.

#fitcheck : «Mein Armband kostet 6000 Franken» – wir checken eure Outfits

In unserer neuen Video-Serie #fitcheck fragen wir Menschen auf der Strasse, was ihre Outfits kosten. In der ersten Folge ist Video-Praktikant Ben an der Bahnhofstrasse in Zürich unterwegs.