Anja Leuenberger: Das Model ist zurück in der Schweiz und träumt von eigener Familie mit Kindern

Leuenbergers frisch renovierte Drei-Zimmer-Dachwohnung ist noch etwas leer. Die Container mit ihrem Hab und Gut sollen in wenigen Wochen in Amsterdam anlegen.

Aufgewachsen ist die 29-Jährige in Fislisbach im Aargau. Seit November 2021 wohnt sie am Stadtrand von Zürich.

Anja Leuenberger lebte zwölf Jahre in New York. Zuletzt bewohnte sie ein Appartement im Stadtteil Chelsea.

Während zwölf Jahren lebte und arbeitete Anja Leuenberger (29) erfolgreich als Model in New York City.

Im zarten Alter von 14 Jahren wird Anja Leuenberger als Model entdeckt. Sie arbeitet sich rasch in die internationale Modewelt hoch. Um ihren Traum von den grossen Laufstegen voranzutreiben, kehrt sie der Schweiz 2009 den Rücken und wandert nach New York aus. Jetzt, zwölf Jahre später, blickt sie aus ihrer Drei-Zimmer-Dachwohnung auf die Sihl und über die Dächer von Zürich. Sie hat sich dazu entschlossen, in die Schweiz zurückzukommen und den Grossstadtdschungel hinter sich zu lassen – nicht aber ihren Job, den will sie von hier aus weitermachen.