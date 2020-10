Serie sexualisierte Gewalt«Mein Babysitter hat sich an mir vergangen»

Serie sexualisierte Gewalt

Amata (19) und Cyrill (20) fordern: «Sprecht darüber, was passiert ist!»

«Wenn du nicht darüber sprichst, dann kannst du es auch nicht verarbeiten», ist Amata überzeugt. Die 19-Jährige hat vor langer Zeit selbst sexualisierte Gewalt erlebt. Und immer wieder hörte sie ähnliche Geschichten aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. «S o viele Betroffene trauen sich nicht, darüber zu sprechen », erzählt Amata . «Sie haben Angst, dass man ihnen nicht glaubt oder ihnen sogar die Schuld daran gibt. Dabei ist es so wichtig, dass man über sexualisierte Gewalt spricht – denn sie findet statt.»

In einem Instagram-Aufruf sucht en die beiden nach Personen, die eine solche Situation durchmachen mussten . «Es meldeten sich rund 150 Personen. Wir waren überrascht, wie schnell so viele Stimmen zusammenkamen. Wir wollen , dass das Thema wieder vermehrt von der Gesellschaft wahrgenommen wird. Damit endlich ein nötiger Diskurs entsteht», so Cyrill . Drei Frauen erzählen ihre Geschichte anonymisiert bei 20 Minuten. Jedes Schicksal wird von einem Experteninterview begleitet.