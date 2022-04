Ask me Anything: «Mein bester Freund hat seine Freundin betrogen – soll ich es ihr sagen?»

Lars’* Frage an die Community:

«Mein bester Freund hat seine Freundin betrogen. Soll ich es ihr sagen? Ich bin total im Zwiespalt. Ich habe das nur per Zufall mitbekommen, weil ich ihn letztens in der Stadt gesehen habe. Ich wollte zu ihm hingehen, als ich bemerkte, dass er mit einer Frau unterwegs war. Ich kannte sie nicht, was ich schon ziemlich komisch fand, aber dann sah ich, wie die beiden sich küssten. Ich war schockiert. Jetzt weiss ich nicht, was ich machen soll, weil er ja schliesslich mein bester Freund ist und ich seine eigentliche Freundin nicht wirklich gern habe. Aber trotzdem: Fremdgehen ist scheisse und echt unfair der anderen Person gegenüber! Das macht man einfach nicht und deswegen bin ich so unsicher, ob ich es ihr sagen soll. Ich tendiere zu nein, weil, wie sagt man so schön: «Bros vor ho**», aber ich weiss nicht …»