Zug: «Mein Boot ist innert zwei Minuten gesunken»

Der Bootsführer kam beim Auswassern in Not, weil die Gewitter sehr schnell aufkamen. Wellen überrollten sein Boot, sodass es voll lief.

Dramatische Szenen im Hafen Zug am Dienstagabend: Während auf dem See Gewitter aufkamen, geriet ein Bootsführer beim Auswassern in Not. Das Boot sank. Er konnte sich mit einem Sprung ins Wasser retten und an Land schwimmen.