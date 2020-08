Ehemalige Lernende erzählt «Mein Chef sperrte mich in den Tiefkühler»

Die damals 16-jährige J.I.* soll von ihrem Vorgesetzten in einer Voi-Filiale für zwei Stunden im Tiefkühler eingesperrt worden sein. Die Strafanzeige wurde diese Woche eingereicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es war 6 Uhr in der Früh, als die Lernende J.I.* ihre Schicht in einer Zürcher Voi - Migros-Partner-Filiale antrat. Zusammen mit dem stellvertretenden Filialleiter musste sie das Lebensmittelgeschäft für die Ladenöffnung vorbereiten. «Wir waren allein , und er sagte mir, dass ich das Brot aus dem Tiefkühler holen soll, um es dann aufzubacken», erzählt die heute 19-Jährige.

Sie zog ihre Kälteschutzjacke an, um sich auf die Arbeit im begehbaren Tiefkühler vorzubereiten. «Für mich war alles neu. Es war mein erster Monat in der Lehre. Darum fragte ich meinen Vorgesetzten, ob er mir die Arbeitsschritte erklären könne», erzählt J. Doch der stellvertretende Filialleiter sei im Stress gewesen. «Ich war bereits im Tiefkühler, als ich ihn wiederholt um Hilfe bat. Meine Fragerei nervte ihn. Da schloss er mich ein. Ich habe gegen die Tür gehämmert und geschrien. Aber niemand ist gekommen.» Die Tür sei von aussen versperrt worden, sagt J.

«Ich ging hin und her, damit ich nicht erfriere. Mein einziger Gedanke war: Ich will nicht sterben! » Als nach einer halben Stunde die Türe noch immer verschlossen war, begann J., Kniebeugen zu machen: «Meine Füsse und meine Hände waren taub. Die Sportübungen halfen ein wenig, mich warm zu halten.» Die Bewegung war lebensnotwendig, denn im Tiefkühler war es – 18 Grad Celsius und die Lernende wusste nicht, wie lange sie noch festgehalten werden würde . «Mir war schlecht vor Angst. Ich weinte und schrie immer wieder um Hilfe. » J. harrte zwei Stunden lang aus.

Mit den Worten «Und, bist du fertig?» soll ihr Vorgesetzter sie aus der Kälte entlassen haben. «Ich rannte zur Toilette und musste mich mehrmals übergeben. Mein Kopf schmerzte höllisch», erzählt J. «Zur selben Zeit kam der Filialleiter ins Geschäft. Ich habe ihm erzählt, was passiert war. Er lachte nur und sagte, ich solle weiterarbeiten.» Die Lernende legte sich für eine halbe Stunde im Pausenraum auf das Sofa, danach habe sie bis am Abend weiterarbeiten müssen.

Keine Anzeige, weil Vater nicht wollte

«Er nannte uns dumm»

Auch bei J. war Geld ein Thema. Sie sei während ihrer zweijährigen Lehre immer wieder beschuldigt worden, Geld aus der Kasse geklaut zu haben. Insgesamt 2000 Franken sei ihr in dieser Zeit vom Lohn abgezogen worden. «Dabei habe ich nie geklaut!», sagt sie. Wenn sie einen Fehler machte, soll der Filialleiter sie blossgestellt haben: «Stellten wir Lehrlinge ein Produkt ins falsche Regal, dann schrie er uns an und nannte uns dumm. Manchmal musste ich deswegen weinen. Dann sagte er, ich soll nicht so weinerlich sein.» Einmal wurde es der Lernenden zu viel und sie rannte weg. Der Filialleiter soll sie darauf am Arm gepackt haben. J. riss sich los und lief nach Hause. Kunden und ehemalige Mitarbeiter bestätigen diese und weitere ähnliche Szenen gegenüber 20 Minuten.