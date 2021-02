1 / 4 Ellas neues Date Noah schickt ihr eine Sprachnachricht, während er auf dem WC sitzt. Illu: Anna Deér Ella Sie ist Single mit wechselnden Liebschaften. Verliebt sich wahllos. Sucht Mr. Right und vertreibt sich die Zeit mit amourösen Fettnäpfchen und seltsamen Begegnungen zwischen feuchten Laken. Illu: Anna Deér Lars Er ist ein schwuler Designer aus dem Aargau, WG-Mami und wilder Single, der gut mit Hammer und Nägeln umgehen kann. Insgeheim hat Lars aber genug davon, inner- und ausserhalb des Betts immer den aktiven Part zu übernehmen. Illu: Anna Deér

Darum geht’s: Ella hat ein Date mit Noah und hält sich dieses Mal an die Regeln ihrer Freundin Mara: kein Sex, früh nach Hause, Desinteresse zeigen.

Es funktioniert: Noah schreibt ihr noch auf dem Heimweg, wie schön der Abend gewesen wäre.

Kurz darauf schickt ihr Noah eine Sprachnachricht – in der er furzt und stuhlt. Das Risotto des Abends sei ihm schwer aufgelegen.

Für Ella ist das zu viel des Guten: Sie bricht den Kontakt ab.

Neulich habe ich meine alte Schulfreundin Mara getroffen. Sie ist verheiratet mit dem Manager eines KMUs, der immer Anzüge trägt, die ihm an den Beinen leicht zu weit sind. Bisschen wie Donald Trump, gnihihi. Vor nicht allzu langer Zeit sind Mara und Donald in ein recht schickes Haus in einer kinderfreundlichen Gemeinde gezogen, haben dort erst die Küche neu und dann ein Baby gemacht. Das Kind wird bald schlüpfen und Mara meinte, sie wolle dann die ersten paar Jahre zuhause bleiben und dem Kind und dem Mann ausgewogen kochen und mit dem Kind Klötzchentürme bauen und vielleicht ein Hund… es war klar, von Mara war die nächsten paar Jahre nichts zu erwarten. Ich hörte nicht mehr recht zu, bis sie mich leicht anstupste und fragte: «Und wann ist es bei dir soweit, Ella?» Ich ahmte instinktiv ihre Bewegung nach und fasste mir auch an den Bauch, wo ja nichts drin war, ausser ein Magen, der ziemlich laut nach Falafel schrie.

«Hast du jetzt endlich mal das Buch gelesen?»

«Ähm, also, ich hab keinen Freund grad», sagte ich. «Dafür sonst viele Pläne, wir wollen die WG-Küche jadegrün streichen und auch beruflich...» Mara unterbrach mich. «Ella, du hast irgendwie nie was Festes und wünschst es dir schon seit immer. Hast du jetzt endlich mal das Buch gelesen?» Damn, das Buch! Mara hatte es mir geschenkt, vor Jahren schon, und ich habe nicht ein einziges Mal reingeschaut. Es handelt davon, wie man sich als Frau einen Mann angelt. Goldene Regeln: Wenn er ein Date vorschlägt, absagen. Nur wenige Zeitfenster anbieten. Desinteressiert tun, seinen Jagdinstinkt wecken. Den Mann hart arbeiten lassen: E r soll vorschlagen, wohin man beim Date geht. Er soll reservieren. Er soll zahlen. Die Frau soll sich keinesfalls zu einfach oder zu «billig» erobern lassen. Die ersten paar Mal gibts keinen Sex. Erst beim soundsovielten Date darf er ran.

«Wenn du die Regeln einhältst, kannst du deinen Traummann schrittweise an dich binden»

Wie öde ich das fand. Wie unfeministisch in so vielerlei Hinsicht. Nicht zuletzt deswegen, weil ja auch Frauen manchmal beim ersten Date Sex wollen. Ich jedenfalls. Aber in einem Punkt hatte Mara recht: Obwohl ich viele Männer traf, entwickelte sich kaum je was Ernstes draus. Vielleicht sollte ich ihren Plan halt doch befolgen. «Wenn du die Regeln einhältst, kannst du deinen Traummann schrittweise an dich binden. So richtig deep», sagte Mara, und ich sah, wie sie dabei an ihren Donald dachte.

«Mein Magen rumpelt, als wäre ein Stück morsches Stück Holz drin»

Kurz darauf matchte ich mit Noah: Grüne Augen, zwei Jahre jünger als ich, ein feiner Humor und recht was auf dem Kasten. Dass er eine ketogene low-carb Paläo-Diät oder sowas machte und mir begeistert erzählte, dass er sich praktisch nur von Fleisch, Avocados und Beeren ernährte, ignorierte ich. Wir trafen uns zweimal, spazierten am See, gingen schlitteln, dann kochte er für mich. Risotto mit Scaloppine al Limone. Wir tranken Wein. Die alte Ella wäre spätestens an diesem Abend über ihn hergefallen. Die neue Ella zierte sich und ging um 23 Uhr nach Hause. Maras Plan ging auf: Schon auf dem Heimweg schrieb Noah mir. Wie schön der Abend gewesen sei. Wie gern er für mich gekocht habe. Wie sehr er sich auf das nächste Mal freue. Mit einem verdammt guten Gefühl setzte ich mich daheim zu Bruce in die Küche und hörte ihm geduldig wie selten zu, wie er mir seine neuesten Songwriting-Ideen darlegte ( G ääähn. Ich will nie Rockstar-Braut werden, im Fall). Und noch während Bruce Akkorde zupfte und mit dem Teelöffeli Rhythmen auf die Tischplatte schlug, pingte mein Handy. Eine Sprachnachricht von Noah, die irgendwie ein seltsames Echo hatte, als wäre er in einem gekachelten Raum. Einem Klo. «Hey Ella, also ich hoffe, bei dir ist alles gut. Weil bei mir nicht, mein Magen, ich sags dir, der rumpelt, als wäre ein Stück morsches Stück Holz drin, also da geht gar nichts mehr, ich probiers jetzt schon seit 20 Minuten. Ich esse ja sonst eigentlich keine Kohlenhydrate, ich vertrag sie wohl echt nicht, aber ich dachte, ich mach heute eine Ausnahme für dich. Auuuuuh.» Bruce, der alles mitgehört hatte, prustete los. «Hat der jetzt gefurzt? Ella, hat der dir jetzt in die Voice Message gepupst?» Ich war mir nicht sicher, aber ja, es hatte schon sehr danach getönt. Noah sprach gepresst weiter. «Aaah, ich glaube, jetzt kommt Bewegung in das Ganze, puh, tut das gut, ich sag dir, das fühlte sich an wie ein Stöpsel in mir, ich habe solche Krämpfe.» Etwas plätscherte, dann hörte ich, wie Noah Klopapier abriss. Ich legte das Handy weg.

«Das war way too much information in einem viel zu frühen Stadium»

Mara hatte Recht. Wenn man sich so kennenlernte, konnte es sehr schnell sehr deep werden. Zu deep, für meinen Geschmack. Ich wusste, ich konnte Noah nie mehr treffen, ohne dass ich daran denken musste, wie er gekrümmt auf dem Klo sass und sich mit der Verdauung seines Risottos abmühte. Das war way too much information in einem viel zu frühen Stadium. Noah tat mir leid und ich tat mir leid. So viele Dates, so viele Gefühle – und nicht ein kleines bisschen Sex gehabt.

Sex-WG 3 mit Sex Ella, Lars und Bruce heissen in Wirklichkeit gar nicht so, und auch einige Angaben sind geändert. Wahr ist aber, dass sie leidenschaftlich gern durch die Keller und Clubs der besten Stadt dieses Landes tanzen. Die drei Singles lieben Techno, Rührei und die stabilen Betten ihrer WG. Und sie wissen: Falls sie sich je zu dritt darin vergnügen, ist das das Ende von allem – oder der Beginn von etwas noch Grösserem. 20 Minuten erzählen sie exklusiv von ihren Abenteuern.