Mein Horrordate  – «Mein Date hat meiner besten Freundin Chlamydien gegeben!»

Vor einigen Wochen matche ich mit Leon und unsere Interessen sind mega ähnlich: Wir stehen beide auf Superheldenfilme und verbringen gerne Zeit in der Natur. Wir unterhalten uns für eine Weile in der App, telefonieren irgendwann sogar – alles, ohne vorher ein Foto von ihm gesehen zu haben, wohlgemerkt.

«Ich war so nervös, ich musste Gabriela einfach mitnehmen»

Kurz vor unserem ersten Treffen bekomme ich das erste Foto. Leon sieht sympathisch aus, ein bisschen wie ein Draufgänger, aber durchaus attraktiv. Am Tag des Dates bin ich unfassbar nervös. Keine Ahnung, was da über mich gekommen ist, aber ich hatte plötzlich total Panik.

In meiner Aufregung rufe ich meine beste Freundin Gabriela an und frage sie, ob sie nicht mitkommen würde. Sie sagt ja und wir beschliessen, uns vor der Bar zu treffen, in der ich mit Leon abgemacht habe. Phu. Meine Nerven flattern nun ein bisschen weniger und ich bin sehr dankbar, dass ich moralische Unterstützung vor Ort habe.

«Leons Gesicht ist erst weiss geworden, dann rot angelaufen»

«Der Abend war damit gelaufen…»

Leon murmelt noch eine Entschuldigung und flüchtet dann aus der Situation, in dem er einfach davon läuft. Ich bin gleichzeitig froh und enttäuscht. Einerseits wäre der Abend ja sowieso gelaufen und ich glaube nicht, dass ich ihm noch in die Augen hätte schauen können, ohne direkt an eine Geschlechtskrankheit zu denken. Andererseits finde ich es schade – unsere Verbindung erschien mir wirklich ziemlich besonders. Trotzdem: Ich habe nie wieder etwas von Leon gehört und das ist irgendwie auch okay.