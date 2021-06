Mein Horrordate - «Mein Date hat mich behandelt als wäre ich ihr Kind»

«Ich hatte schon immer etwas übrig für deutlich ältere Frauen. Keine Ahnung warum, vermutlich ist es die Erfahrung, die mich anzieht. Allerdings war das bisher eher eine Fantasie, eine schöne Vorstellung – meine Freundinnen waren vorher alle in meinem Alter, ich fand ihre Mütter einfach meistens auch ganz gut.

Aber Anfang des Jahres habe ich beschlossen, mal aktiv nach einer Frau zu suchen, die ein paar Jahre älter ist als ich. Ich habe dafür in meiner Dating-App die Altersrange angepasst, sodass mir nur Frauen zwischen 35 und 45 angezeigt werden. Da hätte ich auch die Distanz erhöhen sollen, aber dazu kommen wir noch.

«Amelia hatte genau die Ausstrahlung, nach der ich gesucht habe»

Amelia fand mich auch gut und wir haben einige Tage miteinander geschrieben. Amelia ist 42 und, Überraschung, aus der gleichen kleinen Stadt wie ich. Ich habe vorsichtshalber nach ihrem Nachnamen gefragt, nur um sicherzugehen, dass ich jetzt nicht die Mutter eines Bekannten date. Das was glücklicherweise nicht der Fall.

«Sie hat sich mir gegenüber mütterlich verhalten»

Einem Treffen stand also nichts mehr im Wege. Wir haben uns zum Essen verabredet, aus Mangel an Alternativen bei ihr Zuhause. Amelia hat eine schöne Wohnung, eigentlich fühle ich mich wohl, aber irgendwas ist komisch. Amelia verhält sich mir gegenüber … mütterlich. Ihre erste Frage nach meiner Ankunft ist, ob mir in meiner (übrigens sehr stylischen) Jacke nicht kalt ist.