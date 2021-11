Das Date wegen World of Warcraft Game unterbrochen.

Bei unserem zufälligen Wiedersehen an einer Geburtstagsparty ist mir als erstes aufgefallen, was für ein attraktiver Mann aus dem herzigen Jungen von damals geworden ist. Ich habe mich sofort – oder immer noch, wie man es nimmt – zu ihm hingezogen gefühlt. Wir haben uns wunderbar unterhalten und Thomas hat mich für das folgende Wochenende zum Essen zu sich nach Hause eingeladen.

«Ich habe mich extra in ein Nerd-Outfit geworfen»

Am Samstagabend habe ich mich, für Date-Verhältnisse, eher entspannt angezogen: Gemütliche schwarze Leggings und einen übergrossen Pulli mit einem Star Wars-Motiv. Thomas und ich hatten die Filme als Kinder geliebt und ich weiss, er ist auch heute noch ein Nerd und steht auf Fantasy, Science-Fiction und Computerspiele. Hätte ich nur geahnt, wie sehr.

«Ich bin gleich bei dir, ich muss noch eben meiner Gilde Tschüss sagen»

Thomas umarmt mich – und ist dann mit den Worten «Ich bin gleich bei dir, ich muss noch eben meiner Gilde Tschüss sagen», wieder in einem Zimmer verschwunden. Okay. Ich finde selbstständig ins Wohnzimmer und öffne erstmal den Wein, den ich mitgebracht habe. In der leider ein bisschen dreckigen Küche finde ich Weingläser und gönne mir einen grossen Schluck, bis Thomas kurz darauf wieder kommt.