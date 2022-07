Mein Horrordate: «Mein Date hat sich einmal quer durch die Menükarte gefressen!»

Meine Freundinnen haben mir empfohlen, sich bei solchen Dates eher auf Drinks oder Kaffee zu treffen, damit ich, falls es unangenehm wird, schneller wieder gehen kann. Aber bei Andrin bin ich mir sicher, dass das matcht: Wir haben ähnliche Hobbies und interessieren uns für die gleichen Filme und Musik. Und weil wir uns beim Schreiben so gut verstehen und die Konversation fast von selbst läuft, bin ich bereit, mit Andrin Abendessen zu gehen.

«Er hatte so einen hungrigen Blick!»

Wir treffen uns also vor einem Restaurant in Solothurn und Andrin begrüsst mich überschwänglich. Wir setzen uns an einen Tisch und schon da fällt mir auf, dass Andrin hungrig aussieht. Nicht hungrig nach Essen, denke ich mir da noch, sondern hungrig auf… mich? Ich finds jedenfalls irgendwie herzig.