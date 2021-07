Mein Horrordate - «Mein Date hat sich über meinen Penis lustig gemacht»

In Annas Wohnung angekommen, läuft noch alles ganz gut.

Ben* (28) sucht in den gängigen Datingportalen nicht nach der Liebe, sondern eher nach unverfänglichen Abenteuern.

«Ich will ganz ehrlich sein, ich bin nicht auf der Suche nach der grossen Liebe oder generell einer festen Beziehung. Ich nutze Tinder und andere Dating-Apps in erster Linie für Treffen, die eher sexueller Natur sind. Aber das ist ja auch kein Problem, solange man das früh genug kommuniziert.

Ich sehe ganz okay aus und habe viel Humor, entsprechend habe ich keine Probleme, gleichgesinnte Frauen zu finden, die ebenfalls nur auf «das Eine» aus sind. So war das auch bei Anna: Unser Gespräch in der App ist schnell erotisch geworden und wir haben uns für das folgende Wochenende bei ihr zuhause verabredet.