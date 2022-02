Charlotte* (29) hat sich mit dem frisch getrennten Julian* (27) getroffen. In seiner Wohnung wird ihr klar, wie viel ihm seine Ex genommen hat.

Mein Horrordate : «Mein Date hatte nichts ausser einen TV und Klappstühle in der Wohnung»

So hat sich Charlotte* (29) das Date mit Julian nicht vorgestellt: Eine so karge Wohnung? Keine Traumvorstellung. Illu: Anna Deér

Darum gehts Charlotte* (29) trifft sich mit dem frisch getrennten Julian* (27).

Er lädt sie zu sich nach Hause ein, für Netflix und Pizza.

Dort angekommen fällt Charlotte sofort auf, wie leer die Wohnung ist.

Julians Ex hat nämlich fast alle Möbel mitgenommen.

«Eigentlich war mein Date mit Julian sowas wie eine gute Tat. Er ist ein entfernter Bekannter und ich habe mich von einer Kollegin zu einem Date mit ihm überreden lassen – immerhin sei er «würkli ein mega toller Mann, der leider gerade verlassen wurde …», das hat zumindest die besagte Kollegin behauptet.

Ursprünglich wollte ich mich mit Julian in einem Restaurant treffen, er hat mir aber am Abend vorher gesagt, dass er wegen der Corona-Situation lieber nicht unter Leute gehen wolle und mich deshalb gefragt, ob wir einfach bei ihm zuhause Pizza bestellen und netflixen wollen. Das klingt zwar sehr nach Netflix & Chill, aber ehrlich gesagt war mir das auch ganz recht.

«Seine Wohnung war praktisch leergeräumt!»

Am Abend des Dates habe ich mir natürlich besonders Mühe gegeben, damit ich gut aussehe. Ich habe mir sogar die Beine rasiert, man weiss ja schliesslich nie, wie nahe man sich kommt. Obwohl ich eher wenig über Julian weiss, freue ich mich auf ihn, als ich an der Tür mit seinem Namen (und ja – auch dem seiner Ex) klingle.

Julian öffnet, begrüsst mich nett und führt mich in die Wohnung. Schon im Eingang fällt mir auf, dass alles ein bisschen karg wirkt. Im Gang hängt ein einsames Bild, auf einem Stuhl gestapelt, liegen mehrere Jacken. Erst als Julian mich ins Wohnzimmer führt, wird mir das Ausmass der Kargheit dann so richtig bewusst: In dem Raum steht nichts mehr, ausser einem TV, einer Spielekonsole und zwei Klappstühlen. KLAPPSTÜHLE! UND SONST NICHTS!

«Julian hat getan, als wäre das ganz normal!»

Julian ignoriert meinen offensichtlichen Schock und fragt mich, ob wir gleich Pizza bestellen wollen. Während wir auf dem Balkon noch eine rauchen, fasse ich mir ein Herz und frage nach, warum seine Wohnung so leer ist. Julian sieht plötzlich sehr, sehr traurig aus und sagt mit gebrochener Stimme: «Weisst du, das war die Wohnung meiner Ex und ich bin damals zu ihr gezogen. Jetzt ist sie weg und hat all ihre Sachen mitgenommen …»

Mir tut er richtig leid. Es ist offensichtlich, dass er stark unter dieser Trennung leidet und nicht wirklich darüber hinweg ist. Auch deswegen habe ich mich entschieden, trotz der Klappstühle zu bleiben. Julian braucht definitiv Ablenkung und ich lasse ihn jetzt sicher nicht alleine in seiner leeren Wohnung stehen.

Der weitere Abend verläuft sehr angenehm. Wir vermeiden Gespräche über seine Ex, Liebe oder Beziehungen generell und schauen gemeinsam einige Folgen einer Sitcom bei Netflix. Es ist nett, aber auch sehr offensichtlich, dass da kein Funke überspringt. Einige Wochen später höre ich von meiner Kollegin, dass Julian und seine Ex sich wieder vertragen haben – und das freut mich für ihn.

*Name geändert.

Möchtest du mehr solche Geschichten lesen? Hier findest du mehr Horrordates.