Luzern: «Mein Einkaufswägeli ging beim Bier transportieren kaputt»

Das Einkaufswägeli ist jetzt wieder Trend! In Altdorf stellten sich zahlreiche Menschen in eine 50 Meter lange Warteschlange, um günstige Einkaufswägeli vom Urner Hersteller KoKoTé zu ergattern. In Sursee dürfte es nächsten Samstag zu einem ebensolchen Ansturm auf die stark reduzierten Einkauftrolleys kommen. Und alle Anbieter sagen: Auch Junge kaufen sich immer öfter ein eigenes Einkaufswägeli zum Poschte, nicht nur die Omas ziehen solche hinter sich her.