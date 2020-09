Falls eine Untersuchung stattfindet: Lass dir von der Frauenärztin erklären, um was es bei der Untersuchung geht. Zudem sollte sie dir während der Untersuchung immer sagen, was sie gerade tut. Falls sie das nicht von allein macht, frag nach.

Untersuchung wird angenehmer, wenn man sich entspannt

Erkunde deine Vagina vor der ersten Untersuchung

Ausserdem wirst du dich bei der Untersuchung leichter entspannen, wenn du dir Berührungen in deiner Vagina gewöhnt bist. Also wenn du schon Geschlechtsverkehr hattest oder bei der Selbstbefriedigung gern mit den Fingern die Vagina erforschst. Falls dies nicht der Fall ist, kannst du vor der ersten gynäkologischen Untersuchung gelegentlich mit den Fingern den Eingang und die Vaginawände berühren, sanft drücken und massieren.

Mach das am besten mit etwas Flüssigkeit, zum Beispiel Mandel- oder Olivenöl. So bist du bereits vertrauter mit dem, was du in deiner Vagina spürst. Du fühlst dich dann eher darin «zu Hause», bevor etwas Neues wie ein Untersuchungsinstrument dich dort besucht.