Sex als eheliche Pflicht, als etwas, das Frauen über sich ergehen lassen müssen, weil es halt dazugehört: Dieses negative Bild von Sexualität hatte Katja * schon immer in sich. Woher es kommt, weiss sie nicht. «Dass mir Mitschüler in der Oberstufe immer wieder an die Brüste und zwischen die Beine gegriffen haben, hat sicher dazu beigetragen. Sie hörten einfach nicht auf, wenn ich Nein sagte.»

Lust auf Romantik und Nähe hatte Katja trotzdem. Mit 20 lernte sie ihren ersten Freund kennen, drei Jahre waren sie zusammen. «Ich habe ihm von Anfang an gesagt, dass Sex für mich etwas ist, das in die Ehe gehört.» Sie sei zwar durchaus religiös, aber der wahre Grund seien ihre Angst und ihre Vorbehalte gewesen. «Ich wollte das einfach von mir fernhalten.»

«Mein Ex-Freund hat immer wieder versucht, mich herumzukriegen»

Obwohl es nicht so geplant war, fiel das erste Mal der beiden auf die Hochzeitsnacht. 26 Jahre alt war Katja damals. «Wir kamen in der Nacht heim von unserem Fest. Klar hatten wir etwas getrunken, aber betrunken waren wir nicht. Claudio meinte, es müsse überhaupt nicht heute passieren, aber ich war bereit dazu.»

«Mittlerweile schlafen wir zwei- bis dreimal pro Woche miteinander»

Das erste Mal war in etwa so, wie Katja es erwartet hatte. Es habe geschmerzt , sei aber aushaltbar gewesen. Doch i rgendwann s e i e s ihr zu viel geworden . Sie fragte: «Sag, bist du noch nicht gekommen?» «Doch, schon lange», antwortete er. «Aber es ist so schön in dir.» «Ja okay, aber könntest du bitte trotzdem langsam aufhören?»