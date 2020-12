Marion* erzählt im Video, was die Pädokriminalität ihres Ex-Mannes mit ihr und ihren Kindern gemacht hat.

Steffen Lau ist f orensischer Psychiater an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich und schreibt Gerichtsgutachten über Pädokriminelle.

«Die häufigste Reaktion wird soziale Ächtung sein»

Herr Lau, Marion Riedhammer* blieb bei ihrem Mann, obwohl sie wusste, dass er ein Kind missbraucht hatte. Kommt so was häufiger vor?

Was führt dazu, dass Pädophile zu Pädokriminellen werden?

Nicht jeder Pädophile wird zum Täter. Mögliche Täter durchlaufen aber meist mehrere innere Stufen. Zu Beginn steht die Einsicht, dass man sich zu Kindern sexuell hingezogen fühlt. Die aufkommenden Fantasien werden mehr und mehr akzeptiert und vermehrt zugelassen. Es folgt das Fantasieren über mögliche Taten an Kindern, was bei manchen schliesslich zum Entscheid führt, die Tat durchzuführen. Gerade bei Kernpädophilen, die sich gedanklich Tag und Nacht in der Welt von Kindern aufhalten, ist der Druck besonders hoch. Denn Kinder sind das zentrale Element ihrer Sexualität. Diese werden ziemlich sicher Grenzen überschreiten.