«Mein Fischerhut kostet 800 Franken» – so teuer sind eure Party-Outfits

Unsere Video-Serie #Fitcheck ist aus der Winterpause zurück und wir sind wieder unterwegs, um eure besten Looks unter die Lupe zu nehmen. Für den Saisonstart ist Videoproducer Ben am Music & Art Festival des Partylabels Saintwhoo auf dem Rorschacherberg und will wissen, was die Partygäste auf Schloss Wartensee für ihre Outfits haben springen lassen. Denn für extravagante Looks greift ihr gerne mal etwas tiefer in die Tasche, wie es scheint.