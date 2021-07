Der ehemalige Nati-Trainer Vladimir Petkovic hatte am Freitag seinen ersten offiziellen Auftritt als Trainer von Bordeaux. Er wurde an einer Pressekonferenz vorgestellt.

Petkovic in Bordeaux vorgestellt :

Petkovic in Bordeaux vorgestellt : «Mein Französisch reicht gerade für ein Training»

1 / 3 Vladimir Petkovic mit Bordeaux-Präsident Gerard Lopez an der Pressekonferenz. AFP Der 57-Jährige wurde als neuer Trainer vorgestellt. AFP Am Samstag wird er sich bei der Mannschaft vorstellen. AFP

Darum gehts Vladimir Petkovic hat die Schweizer Nati verlassen.

In Bordeaux wurde er am Freitag vorgestellt.

Die erste Pressekonferenz absolvierte er auf italienisch.

Vladmir Petkovic wurde am Freitagnachmittag als neuer Trainer von Bordeaux vorgestellt. Der ehemalige Nati-Coach gab seine Antworten auf italienisch ab, ein Dolmetscher wurde ihm zur Verfügung gestellt. Der 57-Jährige erklärte den Wechsel nach Bordeaux. «Ich wollte nach der tollen Zeit mit der Schweiz etwas Neues machen.» Der Rekordtrainer sagte aber auch, dass vor seinen Ferien noch nichts klar war: «Ich ging in die Ferien, ohne zu wissen, was passiert.»

Am Ende sei Bordeaux an ihn herangetreten und das Projekt habe ihn nach Gesprächen mit dem Sportchef und Präsidenten überzeugt. Er habe den Verantwortlichen aber auch klar gemacht, dass er die Liga und Mannschaft nicht gut kennt. Er muss erst «eine Gruppe formen, um die beste Gruppe zu formen», so Petkovic.

War Benito informiert?

Mit Loris Benito, der bei Bordeaux spielt, habe er vor der Unterschrift nicht gesprochen. «Ich wollte mich nicht beeinflussen lassen. Jeder hat seine eigene Sicht, ich will mir meine eigene verschaffen.» Ein Journalist fragte nach, wie es um seine Französisch-Kenntnisse steht: Petkovic wechselte kurz die Sprache und sagte: «Für ein Training reichts, den Rest muss ich verbessern. Ich werde sehen, wie es geht.» Er kündigte bereits an: «Ich werde einen Französisch-Kurs machen.»

Mit Bordeaux will er einen offensiven Fussball zeigen; viel Zeit bleibt dem Coach aber nicht, da am 8. August bereits die Saison startet und er sich erst am Samstag der Mannschaft vorstellt. Angst vor dem französischen Publikum nach dem EM-Sieg über Frankreich hat er nicht: «Wir waren Gegner. Das gehört zum Fussball.»