Corona-Teststation auf Gesundheits-Campus

«Mein Freund hat Angst, in die Schule zu gehen und sich anzustecken»

Die Baselbieter Teststation für das Coronavirus befindet sich seit Anfang August auf demselben Areal wie diverse Schulen. Sie sorgt trotz Schutzmassnahmen für Unmut und Angst. Der Kantonale Krisenstab und ein Epidemiologe halten die Gefahren einer Infektion für sehr gering.

An dem Ort, wo sich seit dem 1. August die Baselbieter Bewohner auf Corona abklären lassen, gehen gleichzeitig Hunderte Jugendliche und junge Erwachsene zur Schule: in dem Gebäudekomplex auf dem Spengler-Areal in Münchenstein BL. Die meisten Schüler absolvieren eine Ausbildung in Gesundheitsberufen und arbeiten so mit Risikopatienten in Altersheimen oder Spitälern. «Das ist extrem fahrlässig», sagt eine ehemalige Schülerin gegenüber 20 Minuten. Ihr Freund habe Angst, die Schule zu besuchen und sich dort mit Covid anzustecken. Denn sein Bruder gehöre mit der Diagnose multiple Sklerose zur Risikogruppe.