3 mit Sex - «Mein Freund hat mich beim Znüni-Orgasmus erwischt»

Darum gehts Nach seinen Ferien ist Lars gestresst. Er besorgt es sich deshalb regelmässig im Homeoffice.

Auf Sex mit Timo hat er am Abend keinen Bock mehr.

Nach ein paar Wochen mit täglichen Home-Office-Orgasmen erwischt ihn Timo jedoch.

Dieses Jahr bin ich zum ersten Mal mit meinem Boyfi Timon in die Ferien gefahren. Ellas BFF Juno hat mal was geschwafelt im Sinn: «Die ersten gemeinsamen Ferien sind entscheidend für die Beziehung. Versteht man sich in den Ferien schlecht, sollte man sich besser gleich trennen.» So ein Seich. Wir hatten in Frankreich genau die richtige Portion Streit mit gutem Versöhnungssex danach. Das Problem begann erst danach.

«Fast beiläufig wandert meine Hand zwischen meine Beine»

Seit wir aus den Ferien zurück sind, ist tote Hose im Bett. Weil ich so gestresst bin. Ella ist für ein paar Tage verreist und Bruce auf Tournee. Ich kann mich also nicht bei Bruce ausheulen oder mir gute Tipps von Ella holen. Stattdessen sitze ich alleine in Unterhosen vor dem Computer und wühle mich einem energischen Karnickel gleich durch mein Mailpostfach. Zwei Wochen Abwesenheit und die Inbox quillt ü ber . Nachdem ich meinen letzten Fingernagel abgekaut habe, wandert meine Hand fast beiläufig zwischen meine Beine. Ich merke erst, dass sie da ist und an mir rumspielt, als ich eine Erektion habe. Ich bin über die Verselbstständigung meines Körpers verblüfft – und horny. Mega, mega horny! Ich mache weiter. Nur ganz kurz. In 15 Minuten ist bereits das nächste Meeting.

Nach meinem ersten Home-Office-Orgasmus fühle ich mich entspannt und gut gelaunt. «Lars, du strahlst ja richtig von innen» , meint eine Arbeitskollegin im Videomeeting. «Ja, unsere Ferien waren total erholsam», schmunzle ich gut gelaunt. Das energische Karnickel hat sich in den Bau verkrochen. Ich bin ganz ruhig. Aber nicht für lange.

«Soso, keine Lust auf Sex, hä?»

Schon am nächsten Tag stresst mich mein Job erneut und ich versuche, meine Nervosität mit Snacks und WC-Gängen zu stoppen. Nichts hilft, ausser... Ich mache es mir in meinem Bürosessel bequem und kontrolliere, ob die Meeting-Kamera aus ist. Wenige Minuten und einen Orgasmus später ist der Stress erneut verpufft. Und so wird aus einem Ausrutscher eine Gewohnheit und aus Nervosität Geilheit. Nach dem Morgenkaffee, zwischen den Meetings, nach der Mittagspause, am Abend, bevor die letzten Mails rausmüssen: Ich besorgs mir selbst am Arbeitstisch, mitten in der Arbeitszeit.

Wenn ich Timon nach meinen «anregenden» Arbeitstagen treffe, kuscheln wir. «Die viele Arbeit stresst mich so. Ich komme nicht in Stimmung, Timon», sage ich, wenn er Sex will. Das ist natürlich gelogen. Timon zeigt Verständnis, kann seine Genervtheit aber nicht ganz verbergen: «Aber das hat doch auch was mit deiner Prioritätensetzung zu tun, Lars», schmollt er. Das geht ein paar Wochen so. Bis Timon mal unter der Woche bei mir ausschläft, während ich in meinem Arbeitszimmer nebenan bereits fleissig am Arbeiten bin. Kurz vor meinem Znüni-Orgasmus knarrt der Parkettboden hinter mir. Ich erstarre mitsamt Penis in der Hand. Langsam drehe ich mich um. Timon steht im Türrahmen und schaut mich hässig an. «Soso, keine Lust auf Sex, hä?»

«Seither masturbieren wir gemeinsam im Home-Office»

Ich erkläre Timon alles: Meinen Stress und wie der Orgasmus mich entspannt. Wie ich danach konzentrierter arbeiten kann. Und behaupte sogar noch: «Und davon profitieren dann auch mein Arbeitgeber und mein Team, weil ich produktiver und relaxter werde.» Das mit der Produktivität glaubt Timon mir zwar nicht. Aber ich schaffe es, ihn zu beruhigen. «Wir können es ja auch zusammen machen», schlage ich schliesslich vor.

Seither masturbieren wir gemeinsam im Home o ffice. Für mich ist das in stressigen Zeiten die beste Form der Pause. Ich tue es auch alleine. Ich bin zwar nicht mega stolz darauf, aber schämen tue ich mich deswegen nicht. Ist doch natürlich, nicht? Ich wünsche meinen Teamgspändlis, Chefinnen und Arbeitgebern, dass sie es auch mal versuchen. Glaubt mir, nachdem ihr es euch besorgt habt, seid ihr so richtig entspannt und ertr a gt es viel besser, wenn jemand nervt. Jetzt im Homeoffice habt ihr die perfekte Gelegenheit dazu.

