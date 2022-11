3 mit Drama: Timon erzählt seiner Affäre nichts von seiner Beziehung

In der offenen Beziehung von mir und meinem Boyfi Timon gibt es ein paar einfache Regeln. Die wichtigste Regel ist Ehrlichkeit. Wenn man etwas gefragt wird, muss man ehrlich antworten. Jedoch gilt auch das Motto «Don’t ask, don’t tell.» Heisst: Man muss von sich aus nichts erzählen. Die anderen Regeln: kein Sex mit gemeinsamen Freunden, keine Flirts vor der Nase des anderen. Vor allem wegen der letzten Regel gehen wir selten gemeinsam in den Ausgang. Immerhin ist es dort am schönsten, jemanden für eine Nacht kennen zu lernen. Aber weil meine Mitbewohner und Sexbombs in Crime Ella und Bruce neulich beide schon anders verplant waren, habe ich Timon gefragt: «Kommst du mit ins El Paso?» Kurze Zeit später packen wir schon unsere Moves auf der Tanzfläche aus.

«Mich überkommt die innerliche Gewissheit, dass Timon und Amar bereits miteinander geschlafen haben»

«Wieso weiss deine Affäre nichts von mir?», will ich von Timon auf dem Heimweg wissen. Er ringt mit sich, senkt seinen Blick zu Boden. «Es tut mir leid, Lars. Ich fand Amar so interessant.» Timon zeigt mir das Dating-Profil von Amar. «Single guys only. No couples!», steht unter Amars Oben-ohne-Pic. «Und weil er mich nicht gefragt hat, ob ich in einer Beziehung bin, habe ich dich nicht erwähnt. Don’t ask, don’t tell», sagt Timon und zuckt mit den Schultern. Timons Verhalten fühlt sich nach einem Regelbruch an, obwohl es keiner ist. Gleichzeitig habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich ihm die Tour mit Amar vermasselt habe. «Tut mir leid, Timon, ich habe dich bei Amar verpetzt». «Ja, ich weiss, er hat mir nicht Tschüss gesagt und ich bin auch schon online blockiert. Easy, ist vermutlich auch besser so.»