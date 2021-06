«ASK ME ANYTHING» - «Mein Freund ist meine Familie, ich habe mich aber in jemand anderen verliebt»

Annes Frage an die Community:

«Ich bin 20 Jahre alt und habe seit über fünf Jahren einen Freund. Wir haben es gut zusammen, aber nach so einer langen Zeit bleibt einiges auf der Strecke. Wenn ich ehrlich zu mir bin, weiss ich, dass es an Aufmerksamkeit und Körpernähe fehlt. All das hat dazu geführt, dass ich mich von einem anderen Mann angezogen fühle. Ich weiss nicht, was ich tun soll, denn es ist schwierig, eine fünfjährige Beziehung aufzugeben. Er ist meine Familie, wir verbringen jeden Tag miteinander, sind nie getrennt. Aber dann sind da noch die Gefühle für den anderen Mann … Ich weiss einfach nicht, was ich tun soll!»