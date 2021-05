«ASK ME ANYTHING» - «Mein Freund ist pornosüchtig und will Nudes von unbekannten Frauen!»

Marias Frage an die Community:

«Ich bin jetzt seit knapp 16 Monaten mit meinem Freund zusammen und bin auch sehr glücklich. Aber er hat mir verschwiegen, dass er eine Pornosucht hat. Das habe ich erst erfahren, als ich an sein Handy gegangen bin und es in seinem Suchverlauf gesehen habe. Ausserdem fand ich mehrere Chatverläufe mit fremden Frauen. Er bat sie um Nacktbilder. Für mich heisst das ganz klar, dass er mich betrogen hat. Aber ich liebe ihn über alles und möchte ihn nicht verlieren. Doch wie soll ich ihm das verzeihen? Ich weiss nicht weiter… Was soll ich tun?»