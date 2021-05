Halbnackte Männermodels bei GNTM - «Mein Freund kettet mich an, wenn er das sieht»

Heidi Klums Schützlinge mussten in Folge 15 mit Strippern und Männermodels auf Tuchfühlung gehen. So haben ihre Freunde auf die Beichte reagiert.

Der Trailer zu Folge 15 von «Germany’s Next Topmodel». Prosieben

Darum gehts In der neuesten Folge von «Germany’s Next Topmodel» drehte sich alles um Jungs.

Heidis Schützlinge mussten mit einem Tanzpartner eine leidenschaftliche Choreo einstudieren und bei minus zehn Grad mit halbnackten Männermodels auf Tuchfühlung gehen.

Nach Folge 15 sind noch sechs Nachwuchsmodels im Rennen.

Für Kandidatin Liliana gab es diesmal kein Foto.

«Ich habe für meine letzten sieben Mädchen die heissesten Boys der Stadt eingeladen», verspricht Model-Mama Heidi Klum (47) dem «Germany’s Next Topmodel»-Publikum gleich zu Beginn. Was das bedeutet? Stripper aus der Tanzgruppe Magic Mike Live und Männermodels in silbrigen Unterhosen.

Zuerst mussten die Nachwuchsmodels mit den Magic-Mike-Live-Jungs eine leidenschaftliche Contemporary-Choreografie einstudieren. Einer Kandidatin war gar nicht wohl dabei. «Gerade wenn Hebefiguren dabei sind, hat das sehr viel mit Anfassen zu tun. Und da habe ich wenig Lust drauf. Ich habe prinzipiell ein Problem damit, gerade wenn Männer mich anfassen», so Alex Mariah (23). Nach zwei Durchgängen blüht sie jedoch auf und findet plötzlich Gefallen am Tanzen.

Schon zu Beginn begeistert zeigte sich hingegen Mitstreiterin Dascha (21) für die Challenge. «Ich liebe diese Bewegungen! Ich finde es einfach nur geil», so das Plus-Size-Model, wirft aber ein: «Wenn das mein Freund sieht … oh oh – der würde mich anketten.» Als sie ihrem Tanzpartner schliesslich das Hemd aufreissen soll, meint sie ebenfalls: «Das macht Spass! Ich muss meinem Freund auch so ein Hemd kaufen.»

Halbnackt-Shooting bei minus zehn Grad

In der «Boy Edition»-Folge dreht sich natürlich auch das Shooting um Jungs. Bei minus zehn Grad müssen Heidis Schützlinge in einer Eisbar mit Männermodels in super knappen, silbrigen Unterhöschen auf Tuchfühlung gehen. Das Motto des Shootings in Daschas Worten: «sinnlich, animalisch, halb nackt.»

Spätestens an diesem Punkt will die arme Alex, die es wirklich nicht mag, berührt zu werden (sogar Massagen seien für sie ungeniessbar), wohl das Weite suchen. «Für mich spielt die Kälte weniger eine Rolle. Die Herausforderung ist, dass die Jungs nur so silberne Speedos anhaben», meint sie halb aus Spass, halb verzweifelt. Alex, die seit Beginn als Favoritin gilt, bleibt aber wie gewohnt professionell und glänzt schliesslich mit einem tollen Foto.

Dascha, die schon beim intimen Tanz keine Berührungsängste hatte, wirkt auch beim Shooting so unbeirrt, dass Heidi meint: «Dir scheint es zu gefallen, hier auf dem Luca.» Doch das Nachwuchsmodel stellt klar: «Ich spiele das nur. Das Model sieht gut aus, aber jemand wartet zuhause auf mich – und ich habe nur Augen für ihn.»

Gewissensbisse bei den Mädels

Nach getaner Arbeit reflektiert sie: «Was ich da gemacht hab? Boah, ne. Ich war auf dem Boden und der Typ war auf mir. Weisst du, was der für einen Schlüppi anhatte? Wenn der Wind gekommen wäre – ich hätte alles gesehen! Meinem Freund wird das gar nicht gefallen.» Und auch bei Kandidatin Romina setzen mittlerweile die Gewissensbisse ein: «Wir müssen hier leidenschaftlich tanzen und vor der Kamera Gefühle austauschen – das ist echt schwer. Ich weiss, dass mein Freund zuhause das nachher sieht.»

Später, beim Video-Call mit ihren Liebsten, gestehen die beiden, dass sie vor Kamera Fremdflirten mussten. Daschas Freund sieht äusserst besorgt aus, als sie ihm zunächst vom anzüglichen Shooting berichtet. Als jedoch klar wird, dass es zu keinem Kuss kam, meint er auf ihr «Es tut mir so leid!» hin besänftigend: «Halb so wild. Ich guck mir das einfach nicht an, dann ist alles gut.»

Rominas Schatz reagiert genauso gelassen. Er ist vermutlich zu amüsiert darüber, dass seine Freundin vergeben nach dem Wort «Contemporary» sucht und ihm stattdessen erzählt, dass sie einen «Tempor … Tempentary»-Tanz aufführen musste.

