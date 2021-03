«Wir lernten uns in einer Bar kennen und kamen kurz darauf zusammen. Am Anfang war unsere Beziehung perfekt. Es gab nie Situationen, bei denen ich Angst gehabt hätte. Nach rund einem Jahr starb völlig überraschend seine Mutter. Sie war seine einzige Familie, zum Rest hatte er keinen Kontakt. Nach ihrem Tod fing er an, sich zu verändern. Per Zufall entdeckte ich, dass er Rapporte führt, wann ich mit welchen Arbeitskollegen arbeite, wer sie sind und was sie machen. Ich kann mich noch sehr gut an den Abend erinnern, als er das erste mal gewalttätig wurde. Meine Eltern waren zu Besuch und er war den ganzen Abend unglaublich zuvorkommend. Marco war generell immer ein Charmeur. Als meine Eltern weg waren, rastete er aus. Es war, als sei ein Schalter umgelegt worden. Er hat das Geschirr zerschlagen und mich dann auf den Balkon gesperrt. An diesem Tag schlug er das erste Mal zu.