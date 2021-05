3 mit Sex - «Mein Gay-Radar hat falsch angezeigt»

«Ich will mal was mit einem Mann haben»

Marius war der Freund einer Kollegin und hetero. Wir verstanden uns gut, trafen uns aber immer nur in der Gruppe. Einmal während eines Abends, an dem wir viel getrunken hatten, meinte Marius zu mir: «Ich will mal was mit einem Mann haben». Ich fand Marius schon ziemlich heiss und beschloss, dass ich dieser Mann sein sollte. Sein erster Mann! Im Verlauf des Abends flirtete ich etwas mit ihm. Und als wir genug betrunken waren, raffte ich meinen ganzen Mut zusammen. Auf dem Weg zum Klo kreuzten sich unsere Wege und ich küsste Marius auf den Mund. Er schubste mich von sich und wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab. «Oh nein, tut mir leid» Ob Marius meine Entschuldigung hörte, bevor er die Badezimmertüre hinter sich zuschlug, weiss ich nicht. Später stellte sich heraus: Marius wollte zwar schon mal was mit einem Mann haben – aber nicht mit mir.