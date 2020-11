Corona-Spätfolgen«Mein Geruchssinn ist seit März weg»

***

Marc H.* (49)

«Meine Corona-Erkrankung im März verlief sehr milde. Doch mein Geruchs- und Geschmackssinn ist bis heute verschwunden. Koche ich für meine Familie, muss ich deshalb sehr vorsichtig sein mit Gewürzen. Weine kann ich nicht mehr auseinanderhalten. Esse ich mit geschlossenen Augen, ist mir oft nicht möglich, die Nahrungsmittel zu benennen. Dieser Zustand hat sich in den vergangenen Monaten nicht mehr verbessert. Ich will mir aber nicht zu viele Sorgen machen – ich hoffe, dass sich meine Sinne wieder erholen, da dies meine Lebensqualität beeinträchtigt.»

***

Chantal Britt (52) und Tochter XX (17), Kommunikationsfachfrau aus Bern

***

Claudio Martella (30), Coiffeur aus Zürich

***

Christina Cadegg (47), Offsetdruckerin aus Basel

***

David J.* (24), Sachbearbeiter aus dem Wallis

« Im August kam ich von den Ferien in Kroatien zurück in die Schweiz. Vorsichtshalber liess ich mich auf Covid testen. Zu meinem Erstaunen fiel der Test positiv aus. Ich hatte überhaupt keine Symptome und fühlte mich während der Isolation gesund und fit. Etwa einen Monat später habe ich einen Spor t t est gemacht, weil ich Schiedsrichter bin. Dab e i merkte ich: Me ine Kondition hatte sich ziemlich verschlechtert , und ich litt plötzlich unter Kurzatmigkeit. Im Alltag hat mich meine verschlechterte Kondition zwar nicht eingeschränkt, bei m Fussballspielen war ich aber deutlich weniger fit als normalerweise. Nun fühle ich mich von Woche zu Woche wieder etwas fit t er. Sport hab e ich aber se it drei Wochen n icht mehr get rieben . »