Abstimmung vom 15. Mai: «Mein Glücksmoment war, als Roger Moore im Wallis an mir vorbeilief»

Am Abstimmungssonntag versammelten sich die Ja- und Nein-Komitees zu den nationalen Abstimmungen in Lokalen in Bern. Die Freude beim «Lex Netflix»-Ja-Komitee um Julia Küng (2.v.r.), Co-Präsidentin der Jungen Grünen, und Salome Horber (r.), Geschäftsführerin von Cinésuisse, über das Ergebnis war gross.