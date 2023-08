Frauen-WM: «Mein Gott, diese Wimpern» – das ist die Schweizer Barbie-Nati

Das Barbie-Fieber ist auch in Neuseeland angekommen – zumindest bei der Frauen-Nati. Gut zwei Drittel des Teams nutzten einen freien Tag im Vorfeld des Achtelfinals gegen Spanien am Samstag für einen Besuch im Kino – natürlich mit Dresscode Pink. Stürmerin Fabienne Humm erklärt gegenüber 20 Minuten: «Alle mussten was Pinkes anziehen, das war das Lustigste am Ganzen.»