Hawaii: Lahaina auf Maui wurde von Waldbrand zerstört

Sie kamen offenbar überraschend und so rasend schnell, dass sich viele Menschen nicht mehr retten konnten: Bei schweren Waldbränden sind auf der US-Inselgruppe Hawaii mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Alle Opfer wurden nach Angaben der Behörden aus der historischen Stadt Lahaina an der Westküste der Insel Maui gemeldet. Die bei Touristen beliebte Stadt wurde zu grossen Teilen zerstört.

«Alles in Lahaina ist weg»

Dustin Kaleiopu stammt aus Lahaina. Er sagt gegenüber CNN, dass er sein Haus verloren habe. Seine Heimatstadt in Schutt und Asche zu sehen, bricht ihm das Herz: «Ich kann nur sagen, dass alles in Lahaina weg ist», so Kaleiopu: «Jeder, den ich kenne und liebe, jeder, mit dem ich verwandt bin, mit dem ich täglich Kontakt habe, meine Kollegen, Freunde, Familie – wir alle sind jetzt obdachlos.»