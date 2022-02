3 mit Sex  – Ein Date hilft gegen Ellas Liebeskummer

1 / 4 Ella hat immer noch Herzschmerz. Da trifft es sich gut, meldet sich Politologe Noah wieder und lädt sie zum Essen ein. Illu: Anna Deér Ella Sie ist Single mit wechselnden Liebschaften. Verliebt sich wahllos. Sucht Mr. Right und vertreibt sich die Zeit mit amourösen Fettnäpfchen und seltsamen Begegnungen zwischen feuchten Laken. Illu: Anna Deér Lars Er ist ein schwuler Designer aus dem Aargau, WG-Mami und wilder Single, der gut mit Hammer und Nägeln umgehen kann. Insgeheim hat Lars aber genug davon, inner- und ausserhalb des Betts immer den aktiven Part zu übernehmen. Illu: Anna Deér

Guess who hat sich ausgerechnet jetzt gemeldet, wo ich lustlos und depri zuhause sitze und Marco nachtrauere? Nein, es war nicht Adrian mit der Mutterfixierung, der mit mir Babys machen wollte nach einem einzigen miserablen Date. Und auch nicht Fritz, mit dem ich eigentlich grosse Zukunftspläne hatte, der dann aber lieber mit meiner Kollegin Karen ins Bett sprang . Marco war es natürlich auch nicht. (Marco, wenn du das liest: Ich vermisse dich so sehr!).

Es war Noah. Noah, der smarte Politologe mit der Verstopfung, der mir eine einzige und letzte Sprachnachricht vom Klo aus geschickt hat und von dem ich danach nichts mehr wissen wollte.

«Ich leide wie ein Faultier auf Schlafentzug»

«Liebe Ella, seit fast einem Jahr habe ich nichts von dir gehört. Wie geht es dir, wie hat das Jahr begonnen?» Tja, Scheisse hatte es begonnen. Ich hatte Marco vertrieben, war von meinem Ziel der grossen Liebe weiter entfernt denn je und die Pandemie war auch immer noch nicht gegessen. Aber sollte ich ihm die Wahrheit sagen? Ach, f*** it, ich hatte nichts zu verlieren.

«Lieber Noah, ich sitze hier im Pyjama mit Augenringen und abblätterndem Nagellack. Ich habe Herzschmerz wegen einem Typen. Ich weiss eigentlich, dass es gut ist, wie es gekommen ist, aber ich leide gerade wie ein Faultier auf Schlafentzug. Dein Leben lässig?»

«Alkohol ist bei Liebeskummer keine gute Idee»

Ich kramte in meinem Gedächtnis nach Noah. Dieser latente Kater tat meinem Hirn nicht gut, da hatte Mizu Recht. Mizu schrieb mir nämlich ein sehr liebes Mail und meinte, Alkohol bei Liebeskummer sei gar keine gute Idee (Danke für deine Nachricht Mizu! Ich kenne dich nicht, aber du scheinst eine sehr vernünftige und verknutschenswerte Person zu sein. Wer sie kennt: bitte einmal knutschen von Ella). Ich solle lieber ein bisschen ausgehen oder shoppen, meinte Mizu. Das stimmt sicher. Sofern ich Noah mit meiner Nachricht nicht vertrieben habe, gehe ich mit ihm aus.

Pling. Er schreibt! «Das klingt furchtbar. Hast dus schon mit Alkohol probiert? Ich hätte eine schöne Flasche Châteauneuf-du-Pape, ich muss sie nur noch entkorken. Kommst du vorbei?» Tja, Mizu, was mach ich jetzt?

Pling. «Ich kann uns auch was kochen. Ich hab übrigens meine Paläo-Diät abgebrochen und bin jetzt Frutarier. Ich mach uns ein Apfel-Cashew-Müesli.» Stimmt, das war Noahs Haken, nun dämmerte es mir wieder. Er verfolgte irgendeine strange Diät, die seinem Magen gar nicht gut tat. Und liess mich via Sprachnachricht live an seinen Verdauungsbeschwerden teilnehmen.

Pling. «Spass! Ella. Ich esse jetzt wieder alles. Schoggi, Fleischkäse, Chips, was man halt so braucht bei Liebeskummer.» Aaaw, das war süss. Mizu, ich kann da nicht widerstehen. Châteauneuf-du-Pape mit Fleischkäse und Schoggi, du verstehst hoffentlich. Ich verspreche, nicht zu viel zu trinken. «Okay, Noah. Gib mir drei Stunden, halt die Erwartungen tief und ich kümmere mich um die Schoggi. Deal?»

Pling. «Safe. Ich bin einfach da.»

«Vielleicht hat Lars recht und ich bin noch nicht so weit?»

Ich flitzte unter die Dusche. Erst unter dem Strahl kam mir Marco wieder in den Sinn. Schnell beiseite schieben. Sollte ich mich rasieren unten? Marco hatte es geliebt, wenn ich kahl war zwischen den Beinen. Also ein Grund, die Haare stehen zu lassen! Geht auch schneller. Und sowieso bin ich nicht ready für Sex. Ich wusch meine Haare, lackierte meine Nägel neu, versuchte, einen Lidstrich zu ziehen. Drei Wochen im Broken-Heart-Lockdown, und ich schaffs nicht mal mehr, den Eyeliner ruhig zu halten.

Gerade, als ich mich endlich für ein Outfit entschieden hatte, kam Lars zur Tür rein. «Ella-Bella, fertig Trauerweide? Lass mich raten, du hast ein Date?» Ich nickte, vielleicht eine Spur zu begeistert. «Ich finde, du solltest es langsam angehen und das mit Marco erst richtig verarbeiten», sagte er, während er wie ein verlaustes Büsi seinen Rücken an meinem Türrahmen kratzte. «Hast du eine Frauenzeitschrift verschluckt, oder was?» fauchte ich ihn an. Und fühlte mich aufs Mal wieder miserabel. Vielleicht hatte er recht und ich war noch nicht so weit? Auch Mizu, mein neues Spirit Animal, meinte ja, ich solle es langsam angehen.

«I’m back in the game! Nimm das, Marco!»

Nun ja, long story short: Ich bin zu Noah gegangen. Es gab tatsächlich Fleischkäse mit Stocki und Seeli, Soulfood, wie er meinte. Und kuscheln auf dem Sofa. Und es gab Eileen, nicht vor Ort zum Glück, sondern auf einem Foto mit Wollpulli und Ross auf einer Weide in Irland. «Wir haben eine Fernbeziehung», meinte Noah. «Aber Fernbeziehung ist nicht so meins.»

Was wollte er mir damit sagen? Und warum «verrutschte» sein Abschiedskuss von der Wange auf meinen Mund? Leute, ich weiss es nicht. Aber was ich weiss: I’m back in the game! Nimm das, Marco!

