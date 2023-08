Cristina Seymandi will Massimo Segre verklagen

«An diesem Abend schenke ich Cristina die Freiheit zu lieben. Einen bekannten Anwalt zu lieben, an dem sie sicher mehr hängt als an mir»: Mit diesem Video begann der Kampf zwischen Massimo Segre und seiner Ex-Verlobten Cristina Seymandi.

Es war ja vorhersehbar – die Rache-Aktion des Italieners Massimo Segre an seiner Ex-Verlobten Cristina Seymandi hat rechtliche Folgen. Die 47-Jährige gab am Sonntag an, ihren Anwalt beauftragt zu haben, um sie «in allen erforderlichen Bereichen» zu vertreten.

Rede war «massvoll und scharfsinnig»

Segre hatte seine damalige Freundin vor mehreren Gästen blossgestellt, nachdem Cristina Seymandi ihn offenbar mehrfach betrogen hatte. Segre war ihr mithilfe von Privatdetektiven auf die Schliche gekommen. Während einer Party sagte er: «Ich habe immer gedacht, dass eine Person zu lieben, bedeutet, an ihrem Wohlergehen interessiert zu sein, noch mehr als an seinem eigenen. An diesem Abend schenke ich Cristina die Freiheit, zu lieben. Einen bekannten Anwalt zu lieben, an dem sie sicher mehr hängt als an mir.»