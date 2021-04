Corona in Indien - «Mein Kollege kaufte den Sauerstoff für seine Familie auf dem Schwarzmarkt»

Leichen werden auf den Strassen verbrannt, die ärmere Bevölkerung wird durch Corona gar in den Suizid getrieben. Ein Schweizer, der sich momentan in Jaipur befindet, berichtet.

1 / 17 Derzeit Mangelware in Indien: Sauerstoff zur Beatmung von Covid-Patienten. AFP In Indien erzeugt die Corona-Pandemie kriegsähnliche Bilder: Angehörige in Schutzanzügen verbrennen die Leiche eines am Coronavirus Verstorbenen. Vijay Pandey/ZUMA Wire/dpa In Indien wütet das Coronavirus – vor allem auch wegen der hochgefährlichen indischen Doppelmutante. REUTERS

Darum gehts Die hohen Infektionszahlen in Indien haben schwerwiegende Folgen für das Gesundheitssystem und die Wirtschaft.

Wichtige medizinische Güter wie Sauerstoff müssen zum Teil über den Schwarzmarkt bezogen werden.

Die wirtschaftliche Not ist teils so gross, dass die Menschen den Freitod wählen.

Mit fast 350’000 Neuansteckungen meldeten die indischen Gesundheitsbehörden am Sonntag einen traurigen neuen Tageshöchstwert. Die Zahlen sind in den letzten Tagen förmlich explodiert . «Dies ist der grösste Anstieg seit Beginn der Pandemie», sagt Dilip Bhaskaran, Covid-19-Koordinator von Ärzte ohne Grenzen in Mumbai. Die dichte Lebensweise der Bevölkerung und die schlechten Hygienebedingungen begünstigten die Ausbreitung des Virus. Die Spitäler seien völlig überfordert. Bhaskaran: «Die Situation ist sehr besorgniserregend.»

Sauerstoff vom Schwarzmarkt

Ebenfalls angespannt sei die Lage in der Millionenstadt Jaipur im Nordosten Indiens. Dies berichtet der 29-jährige M.F.* gegenüber 20 Minuten. Der Zürcher ist Anfang März nach Indien geflogen, um dort seine jetzige Frau zu heiraten. Eigentlich habe er schon früher in die Schweiz zurückkehren wollen. Da er und seine Frau vor 14 Tagen aber positiv getestet wurden, sitze er momentan noch in Jaipur fest. «Ich hoffe aber, dass ich diese Woche noch zurückfliegen kann. Ich habe ein gültiges Ticket und sollte so durch den Lockdown zum Flughafen in Neu-Delhi kommen.»

«Wir wohnen hier in einer geschlossenen Wohnanlage der oberen Mittelschicht», sagt F. Von der Not in der breiten Bevölkerung bekomme er dort nur am Rande etwas mit. Gerade für ärmere Leute sei die Situation aber sehr schlimm, sagt F. «Viele Leute, die sich aus der Armut hocharbeiten konnten, haben im Lockdown wieder ihren Job verloren und rutschen jetzt wieder in die Armut ab.» So sei es auch einem Kollegen von ihm ergangen. Als dann dessen Frau und seine sechs Monate alte Tochter mit Corona im Spital landeten, hätte er sich dies nicht leisten können. Nur dank F.’s finanzieller Unterstützung hätten sie einen Platz im Krankenhaus bekommen. «Nur weil man einen Platz im Spital hat, heisst es nicht, dass man auch behandelt wird», erzählt er. «Mein Kollege musste den Sauerstoff für seine Familie auf dem Schwarzmarkt organisieren und ins Spital bringen.»

Witwen sehen keine Zukunft mehr

Wie prekär die Situation ist, weiss Martin Ramsauer vom Hilfswerk SolidarMed. SolidarMed unterstützt ein Projekt für Armuts- und HIV betroffene Familien in der Stadt Hyderabad. «Die Situation läuft aus dem Ruder. Die Leichen werden schon auf offener Strasse verbrannt, weil die Krematorien überlastet sind. Es handelt sich um eine humanitäre Katastrophe», sagt Ramsauer. Er bezweifle die offiziellen Zahlen der Regierung. «Die rund 2000 Toten, welche täglich gemeldet werden, sind wohl nur ein kleiner Bruchteil der tatsächlichen Todesopfer.»

Neben den gesundheitlichen Gefahren dürfe man auch die wirtschaftlichen und sozialen Folgen nicht vergessen. «Wird ein Wanderarbeiter positiv getestet, führt dies zur Entlassung», erklärt Ramsauer. Dies führe zu grosser Not bei den Leuten. «Mir sind Fälle bekannt, in denen Witwen von Covid-Opfern keine Zukunft mehr für ihre Familien sahen und aus Verzweiflung sich selbst und ihre Kinder getötet haben.»

«Momentan versuchen wir das Überleben kurzfristig zu sichern», sagt Ramsauer. An mehr sei momentan nicht zu denken, da es an jedem Franken fehle. «Wir können rund 1000 Haushalte mit Lebensmittelpaketen versorgen», erklärt er. Ramsauer hofft, dass der jetzige Lockdown nicht allzu lange dauern wird, sodass die ärmere Bevölkerung wenigsten eine kleine Perspektive habe. Dazu sei aber internationale Hilfe nötig. Das Wichtigste sei, dass man die Impfungen vorantreibe.