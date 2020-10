Rookiestyle«Mein Kollege wurde von seiner Fitnessstudio-Kundin bedrängt»

Der Sexpert-Tipp

« Sexuelle Belästigung oder ein normaler Flirtversuch, was ist das nun genau? Wichtig dabei ist, wie in dieser Geschichte erwähnt, dass solche Situationen auch Männern passieren können. Wenn man dabei noch im Berufsalltag ist und kundenfreundlich sein muss, ist das Ganze noch etwas schwieriger. So überraschende Annäherungsversuche von Fremden machen einen oft sehr verlegen. Dies führt dazu, dass man teilweise erst viel zu spät reagieren kann. Im Nachhinein wüsste man genau, wie man gerne gehandelt hätte. Das Recht, freundlich , aber klar darauf hinzuweisen, dass hier gerade eine Grenze überschritten wird und man dies nicht möchte, hat jede Person – auch während der Arbeit. Falls dies dann immer noch nicht respektiert wird, sollte man sich an seinen Vorgesetzten wenden. » * Corinne Rietmann ist Fachperson sexuelle Gesundheit und Projektleiterin Bildung und Prävention bei GummiLove.