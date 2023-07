Tod von Nahel: Frankreich soll Ausnahmezustand verhängen

In Frankreich kam es in der vierten Nacht in Folge zu gewaltsamen Protesten.

Nach dem Tod des 17-jährigen Nahel durch eine Polizeikugel ist es in Frankreich in der vierten Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Allerdings hatte die Gewalt nach Angaben von Innenminister Gérald Darmanin eine «deutlich geringere Intensität» als in den Vornächten. In der Nacht zum Samstag sind 994 Menschen festgenommen worden. Das teilte das französische Innenministerium am Samstag mit und erklärte, 79 Polizisten und Gendarmen seien verletzt worden. Insgesamt waren 45’000 Polizisten und Gendarmen mobilisiert worden.