«NIEMOLS NIE»: «Mein Leben hing an einem roten Faden»

In der zweiten Folge des Podcast «Niemols Nie» bekommt Stefan von Podcast-Kollegin Anja die Aufgabe, ein Flugzeug zu fliegen. Easy, oder? Wie er die Aufgabe umsetzt, ist Stefan selbst überlassen. Eine Info vorab: Er hat es tatsächlich geschafft.



Im Podcast erzählt Stefan von seiner Piloten-Erfahrung. Unter anderem erklärt er, wie man ein Flugzeug fliegt und wie das als Laie überhaupt möglich ist. Oder auch, wie sich in 2000 Metern Höhe ein kurzer Sturzflug anfühlt. Spoiler: unangenehm.



Was Stefan bei der Bewältigung seiner Aufgabe am meisten erstaunte: «Mein Leben hing sozusagen an einem roten Faden – wortwörtlich.»

Um zu erfahren, welche Herausforderung Anja als nächstes angehen darf (oder muss), musst du dir die Folge anhören.



Die neue Episode «Niemols Nie» gibts gleich hier unten in voller Länge. Einfach E2 klicken/tippen/anhören!