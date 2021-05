Prinz Harry vergleicht sein Royal-Leben mit der Truman Show und einem Zoo

Ausserdem verrät er, wie sich er und seine Frau, Herzogin Meghan (39), am Anfang ihrer Beziehung trafen: inkognito in einem Londoner Supermarkt.

Ein Leben als Royal ist nicht leicht. So viel steht fest. Doch wie schwer es tatsächlich ist, von Geburt an im Rampenlicht zu stehen und dem Blitzlichtgewitter der Paparazzi ausgeliefert zu sein, verriet nun Prinz Harry höchstpersönlich im Podcast «Armchair Expert» von Dax Shepard (46).

Als der Moderator den 36-Jährigen auf die Privilegien als Mitglied der britischen Königsfamilie ansprach, gab der Herzog von Sussex gemäss «Daily Mail» unverblümt zu, dass sein Leben im Palast «ein Mix aus The Truman Show und einem Zoo» gewesen sei. Im Film von 1998 geht es um einen Mann (gespielt von Jim Carrey), der in eine TV-Show hineingeboren wird und von dem jede Sekunde seines Lebens analysiert, gefilmt, kontrolliert und verbreitet wird.

Harry machten die Paparazzi in L.A. zu schaffen

«Die Antwort, die ich bekam, als ich davon erzählte, war: Nun, was erwarten Sie, wenn Sie in Los Angeles leben?», so Harry. Auch die Sicherheit auf den Strassen war aufgrund der Kriminalität nicht gegeben. «Ich fragte unsere Security-Leute, wo der sicherste Ort sei. Sie sagten mir, im Haus.» Mittlerweile lebt das Sussex-Paar in Montecito, einer Stadt in der Nähe von Santa Barbara.