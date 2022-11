Helikopterabsturz in Italien: «Mein Leben wurde heute zerstört» – Sohn trauert um Pilot Luigi Ippolito

Der Helikopter mit zwei Piloten, einem italienischen Arzt und einer Touristenfamilie aus Slowenien an Bord war am Vormittag vom Radar verschwunden.

In Italien ist am Samstag bei schlechtem Wetter ein Helikopter abgestürzt.

Unter den Opfern des Helikopterabsturzes vom Samstag befanden sich eine vierköpfige Familie aus Slowenien, die in Italien Ferien machte. Der TV-Manager Bostjan Rigler und seine Familie hätten die Fähre verpasst und mussten über Nacht auf den Tremiti-Inseln bleiben, weil der Helikopter am Freitagnachmittag wegen schlechten Wetters nicht habe abfliegen können, wie der «Corriere della Sera» schreibt.



Rigler war technischer Direktors von Pro Plus, dem grössten kommerziellen Fernsehen Sloweniens. «Wir sind alle unendlich traurig. Bostjan war nicht nur ein Kollege, sondern ein guter Freund», sagt ein Journalist von Pro Plus. Die Riglers waren in Apulien in den Ferien, mit Zwischenstopp auf dem Gargano und den Tremiti-Inseln, wo sie eigentlich nur einen Tag hätten bleiben sollen.