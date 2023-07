Mit guten Noten in die Real: Das denkt die Community.

Ein Mädchen aus Baselland kam trotz 5,0-Schnitt nicht in die gewünschte Oberstufe.

Eine Baselbieter Schülerin wurde in den schwächsten Leistungszug der Sekundarschule eingeteilt.

«Die Entscheidung ist begründet»

Tatiiana sieht das genau anders: «Die Meinung von Lehrperson und Eltern unterscheiden sich meistens. Die Eltern schätzen das Kind meist besser ein, als es eigentlich ist.» Und auch eine weitere Leserin versteht die Kritik an der Lehrperson nicht: «Warum sollte ein Lehrer eine willkürliche Entscheidung treffen? Der Entscheid wurde von diesem Lehrer ja auch begründet.»

User T1982 hält fest: «Ich denke nicht, dass wir hier genügend Informationen haben, um über den Entscheid der Lehrperson urteilen zu können. Aber nur weil jemand die Realschule besucht, heisst das noch nicht, dass alle Chancen auf eine gute Bildung vorbei sind. Wir haben in der Schweiz ein super Bildungssystem, das auch später noch alles zulässt.»

«Ich lache heute über meine Lehrer»

Viele aus der Community haben selbst Ungerechtigkeit im Schulsystem erlebt. «War bei uns dasselbe. Die Begründung? Es brauche auch gute Realschüler! Ein Jahr später bin ich in die Sek gekommen, habe aber ein Jahr verloren.»

User Spiritus erzählt von ähnlichen Erfahrungen: «Auch ich hatte solche Lehrer. Dann machte ich eine Lehre, Berufsmatura und dann zwei Studiengänge. Heute bin ich Unternehmensberater und lache über die Lehrer und was die da tun.»

«Ich musste auch einen Umweg machen»

Naancyy22 schaffte es gar an die ETH, trotz Startschwierigkeiten: «Ich wurde in die Realschule geschickt und siehe da: Jetzt studiere ich an der ETH. Ich musste einen Umweg machen, weil man mich komplett falsch eingeschätzt hat.»