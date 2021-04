Prinz Charles in Trauer : «Mein lieber Papa war ein ganz besonderer Mensch»

Prinz Charles hat sich am Samstag erstmals zum Tod seines Vaters geäussert. Er werde Prinz Philip sehr vermissen, sagte der sichtlich gerührte Thronfolger.

Der britische Thronfolger Prinz Charles hat sich nach dem Tod seines Vater Prinz Philip an die Öffentlichkeit gewandt und für die grosse Anteilnahme bedankt. «Wie Sie sich vorstellen können, vermissen meine Familie und ich meinen Vater enorm», sagte Charles am Samstagabend. «Mein lieber Papa war ein ganz besonderer Mensch, der wie ich denke, vor allem überwältigt wäre von der Reaktion und den bewegenden Dingen, die über ihn gesagt wurden», so Charles weiter.